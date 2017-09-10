【巨人】坂本勇、完全復活だ！８月２０日以来の猛打賞…ヤクルト戦試合経過

◆巨人６―１ヤクルト（１０日・東京ドーム）

◇９回（ヤ０、巨Ｘ）

【ヤ】（投手カミネロ）山田三振、リベロ二ゴロ、中沢の代打大松中飛

◇８回（両軍１）

【ヤ】（投手マシソン、一塁マギー、二塁寺内）中村中前安打、藤井のとき暴投で中村二進、藤井四球、坂口の中前安打で中村生還、藤井二進、山崎右飛、バレンティンの三ゴロ併殺打

【巨】（投手中沢）小林右飛、マシソンの代打岡本三振、陽岱鋼左翼線二塁打、マギーの左前安打で陽岱鋼三進、坂本勇の中前安打で陽岱鋼生還、マギー二進、寺内の三ゴロでマギー三封

◇７回（ヤ０、巨３）

【ヤ】リベロ三振、武内二直、大引三ゴロ

【巨】マイコラスの代打脇谷左飛、陽岱鋼三塁内野安打、マギー三振、坂本勇の中前安打で、陽岱鋼三進、（投手松岡、一塁リベロ、三塁藤井）阿部の中前安打で陽岱鋼生還、坂本勇三進（一塁走者阿部に代走寺内）、村田の右前安打で坂本勇生還、寺内三進、長野の左前安打で寺内生還、村田二進、橋本到投ゴロ

◇６回（両軍０）

【ヤ】（左翼橋本到）坂口三振、山崎遊ゴロ、バレンティン左中間二塁打、山田三振

【巨】（投手山本）阿部中飛、村田四球、長野の三ゴロで村田二封、橋本到の左前安打で長野二進、小林の三ゴロで橋本到二封

◇５回（両軍０）

【ヤ】大引四球、中村三振、成瀬の代打奥村遊ゴロ併殺打

【巨】（投手近藤）小林、マイコラスともに三振、陽岱鋼死球、マギーの中前安打で陽岱鋼二進、坂本勇二ゴロ

◇４回（ヤ０、巨１）

【ヤ】山崎遊撃内野安打、バレンティン三振、山田四球で山崎二進、リベロの三ゴロで山崎三進、山田二進、武内二飛

【巨】坂本勇中越二塁打、阿部の投ゴロで坂本勇三進、村田捕邪飛、長野の三ゴロをリベロが一塁悪送球し、坂本勇生還、長野一挙二進、石川右飛

◇３回（両軍０）

【ヤ】大引四球、中村の遊ゴロで大引二封、成瀬の投前バントで中村二進、坂口三振

【巨】小林右飛、マイコラス三振、陽岱鋼四球、マギー三振

◇２回（ヤ０、巨１）

【ヤ】山田中飛、リベロ二ゴロ、武内左飛

【巨】阿部右翼線安打、村田の右前安打で阿部一挙三進、長野の一ゴロで村田二封、阿部生還、石川二ゴロ併殺打

◇１回（両軍０）

【ヤ】坂口左飛、山崎、バレンティンともに三振

【巨】陽岱鋼投ゴロ、マギー中飛、坂本勇右飛