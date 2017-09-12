【巨人】田口、６回５失点も負けず ９回同点に追いつき延長１２回引き分け…阪神戦経過

１２回引き分けで終わりマウンドに集まる巨人ナイン

◆阪神５―５巨人＝延長１２回＝（１２日・甲子園）

◇１２回（両軍０）

【巨】寺内左越二塁打、坂本勇遊撃内野安打で一、二塁、阿部の投前バントで寺内三進、坂本勇二進、村田二飛、亀井三ゴロ

【神】（一塁中井）福留左飛、大山四球、鳥谷三振、岩崎の代打中谷のとき大山二盗、中谷三振

◇１１回（両軍０）

【巨】（投手岩崎、遊撃植田）長野遊ゴロ、橋本到中飛、宇佐見左前安打、カミネロの代打石川三振

【神】（投手マシソン）植田三振、俊介右中間二塁打、森越の遊ゴロで俊介三進、糸井中飛

◇１０回（両軍０）

【巨】（投手藤川）坂本勇三振、阿部死球、村田中飛、亀井二飛

【神】鳥谷、大和、坂本三者連続三振 ◇９回（巨１、神０）

【巨】（投手ドリス）亀井二塁内野安打、長野のときドリスの暴投で亀井二進、長野四球、田原の代打橋本到の左前安打を福留が三塁悪送球し、亀井生還、長野三進、橋本到二進、宇佐見、陽岱鋼ともに三振、寺内三邪飛

【神】（投手カミネロ、中堅橋本到）森越三振糸井四球、福留の二ゴロで糸井三進、大山左飛

◇８回（両軍０）

【巨】（投手桑原）マギー中前安打（代走重信）、坂本勇の一前バントで重信二進、阿部遊ゴロ、村田三ゴロ

【神】（投手田原、二塁寺内）大和三塁内野安打、坂本の投前バントで大和二進、桑原の代打伊藤隼の二ゴロで大和三進、俊介左飛

◇７回（両軍０）

【巨】（投手マテオ、二塁森越）小林の代打脇谷二ゴロ、田口の代打宇佐見三振、陽岱鋼右飛

【神】（投手池田、捕手宇佐見）福留三振、大山三ゴロ、鳥谷一直

◇６回（両軍０）

【巨】（投手高橋）阿部二塁内野安打、村田中飛、亀井二直、長野の二ゴロで阿部二封

【神】高橋の代打陽川二飛、俊介の遊ゴロを坂本勇が一塁悪送球、上本三振、糸井遊飛

◇５回（両軍０）

【巨】陽岱鋼二飛、マギー三振、坂本勇遊ゴロ

【神】鳥谷投ゴロ、大和右飛、坂本三振

◇４回（巨３、神０）

【巨】坂本勇死球、阿部中飛、村田のとき坂本勇二盗、村田四球、亀井の右中間二塁打で、坂本勇生還、村田三進、長野の中前安打で村田、亀井生還、（投手石崎）小林、田口ともに三振

【神】俊介右前安打、上本の左前安打で俊介二進、糸井中飛、福留左飛、大山の三ゴロで上本二封、

◇３回（巨１、神０）

【巨】長野左中間１５号本塁打、小林左前安打、田口の一前バントで小林二進、陽岱鋼遊ゴロ、マギー三振

【神】鳥谷中前安打、大和の遊ゴロで鳥谷二封、坂本左飛、藤浪三振

◇２回（巨０、神３）

【巨】阿部左飛、村田二ゴロ、亀井右飛

【神】大和二直、坂本右飛、藤浪四球、俊介右前安打で藤浪二進、上本右前安打で藤浪一挙生還、俊介一挙三進、糸井右前安打で俊介生還、上本一挙三進、福留右前安打で上本生還、糸井一挙三進、大山三ゴロで福留二封

◇１回（巨０、神２）

【巨】陽岱鋼、マギーともに三振、坂本勇遊ゴロ

【神】俊介遊ゴロ、上本左前安打、糸井右前二塁打で上本三進、福留中前安打で上本と糸井生還、大山遊ゴロで福留二封、鳥谷三振