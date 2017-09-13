【巨人】陽が５打席連続安打 吉川光、移籍後初勝利…阪神戦経過

◆阪神２―７巨人（１３日・甲子園）

◇９回（巨０、神２）

【巨】長野三振、橋本到左中間二塁打、小林、西村の代打宇佐見ともに三振

【神】（投手篠原）上本四球、糸井右越１４号２ラン、藤川の代打伊藤隼中飛、中谷三邪飛、陽川左飛

◇８回（両軍０）

【巨】（投手藤川、三塁鳥谷）坂本勇遊ゴロ、阿部一ゴロ、村田右飛

【神】（投手西村、一塁マギー、二塁寺内）陽川左飛、大和右前安打、鳥谷右飛、梅野四球で大和二進、俊介二ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】（投手石崎、捕手梅野）吉川光の代打脇谷三飛、陽岱鋼右前安打、マギー二ゴロ併殺打

【神】（投手田原）俊介遊ゴロ、上本左前安打、糸井遊飛、大山のとき田原の暴投で上本二進、大山四球、中谷一邪飛

◇６回（両軍０）

【巨】坂本勇三振、阿部右前安打、村田の左前安打で阿部二進、長野の左前安打で満塁、橋本到の一ゴロで阿部本封、村田三進、長野二進、小林二飛

【神】中谷左飛、陽川中飛、大和左前安打、坂本四球で大和二進、榎田の代打梅野三振

◇５回（両軍０）

【巨】吉川光三振、陽岱鋼右前安打、マギー二ゴロ併殺打

【神】榎田中前安打、俊介三振、上本の中前安打で榎田二進、糸井中飛、大山の遊ゴロで上本二封

◇４回（巨１、神０）

【巨】（投手榎田）坂本勇の三ゴロを大山が一塁悪送球、阿部の左前安打で坂本勇一挙三進、村田四球で満塁、長野の三ゴロで坂本勇本封、阿部三進、村田二進、橋本到の中犠飛で阿部生還、村田三進、小林三振

【神】大山投ゴロ、中谷左前安打、陽川の左前安打で中谷二進、大和左飛、坂本の遊ゴロで陽川二封

◇３回（両軍０）

【巨】橋本到三振、小林左前二塁打、吉川光遊ゴロ、陽岱鋼の三塁内野安打で小林三進、マギー投ゴロ

【神】岩田の代打江越三飛、俊介右前安打、上本のとき吉川光の暴投で俊介二進、上本三振、糸井三飛

◇２回（巨６、神０）

【巨】村田中前安打、長野三振、橋本到死球で村田二進、小林の左前安打で村田生還、中谷からの本塁送球の間に橋本到三進、小林二進、吉川光の遊ゴロ失で橋本到生還、小林三進、陽岱鋼の右前安打で小林生還、吉川二進、マギー左越１６号３ラン、坂本勇右前安打、阿部四球で坂本勇二進、村田中飛、長野三振

【神】中谷三振、陽川中飛、大和左前安打、坂本右飛

◇１回（両軍０）

【巨】陽岱鋼左前安打、マギーの捕ゴロで陽岱鋼二進、坂本勇の二ゴロで陽岱鋼三進、阿部遊ゴロ

【神】俊介二飛、上本右中間二塁打、糸井右飛、大山二飛