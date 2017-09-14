【巨人】初回の２失点、終盤に追いつきドロー持ち込む

◆阪神２―２巨人＝延長１２回引き分け＝（１４日・甲子園）

◇１２回（両軍０）

【巨】長野二飛、池田の代打石川、宇佐見三振

【神】（投手西村、一塁中井）大和左前安打、植田のバント捕ゴロで大和二封、梅野の投前バントで植田二進、中谷敬遠四球、石崎の代打江越中飛

◇１１回（両軍０）

【巨】（投手石崎、捕手梅野、二塁大和、遊撃植田、中堅中谷）寺内三振、村田左飛、亀井中飛

【神】（投手池田）糸井右前安打、福留中飛、大山遊飛、鳥谷のとき糸井二盗、鳥谷三振

◇１０回（両軍０）

【巨】（投手マテオ）陽岱鋼遊ゴロ、マギー二ゴロ、坂本勇三振

【神】坂本四球（代走植田）、マテオの代打梅野バント捕邪飛、（俊介体に当たる球を空振りし負傷、１ストライク０ボールで交代）、俊介の代打中谷のとき植田二盗、中谷、森越の代打陽川ともに三振

◇９回（巨１、神０）

【巨】（投手ドリス）坂本勇遊ゴロ、阿部右中間二塁打（代走重信）、村田三振、亀井敬遠四球、長野の左前安打で重信一挙生還、亀井二進、マシソンの代打橋本到の一塁内野安打で満塁、宇佐見三振

【神】（投手カミネロ、一塁マギー、二塁寺内）糸井遊撃内野安打、福留死球で糸井二進、大山遊飛、鳥谷三振、大和右飛

◇８回（巨１、神０）

【巨】（投手桑原）長野右飛、小林の代打脇谷左前安打、菅野の代打宇佐見の右前安打で脇谷二進、陽岱鋼の中前安打で脇谷一挙生還、宇佐見二進、マギー投ゴロ併殺打

【神】（投手マシソン、捕手宇佐見）桑原の代打伊藤隼三振、俊介右飛、森越三振

◇７回（両軍０）

【巨】（投手高橋）阿部三振、村田捕邪飛、亀井三振

【神】鳥谷、大和ともに二ゴロ、坂本右飛

◇６回（両軍０）

【巨】（二塁森越）陽岱鋼右飛、マギー左中間二塁打、坂本勇の一邪飛でマギー三塁狙うもタッチアウトで併殺

【神】糸井遊ゴロ、福留中飛、大山三振

◇５回（両軍０）

【巨】亀井中飛、長野左飛、小林左前安打、菅野右飛

【神】秋山三振、俊介右前安打、上本二ゴロ併殺打

◇４回（両軍０）

【巨】陽岱鋼三ゴロ、マギー右前安打、坂本勇中飛、阿部二塁内野安打でマギー二進、村田投ゴロ

【神】福留中飛、大山四球、鳥谷の右翼線二塁打で大山三進、大和左飛、坂本遊ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】長野遊ゴロ、小林三振、菅野二邪飛

【神】俊介遊ゴロ、上本中前安打、糸井遊ゴロ併殺打

◇２回（両軍０）

【巨】阿部二飛、村田左飛、亀井遊飛

【神】大和投ゴロ、坂本、秋山ともに三振

◇１回（巨０、神２）

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー中飛、坂本勇遊ゴロ

【神】俊介三振、上本中前安打、糸井の左前安打で上本一挙三進、福留三振のとき糸井二盗、大山の左前安打で上本、糸井ともに生還、鳥谷二ゴロ