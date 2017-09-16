【巨人】マイコラス、７回１失点好投報われず７敗目…ＤｅＮＡ戦試合経過

７回１失点だった舞う凝らす

◆巨人０―１ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【Ｄ】筒香一ゴロ、（投手田原）ロペス三直、宮崎右飛

【巨】（投手山崎康、左翼関根）阿部三振、村田遊ゴロ、亀井三邪飛

◇８回（両軍０）

【Ｄ】（投手池田、捕手宇佐見）柴田中前安打、パットンの代打田中浩の捕前安打で柴田二進、倉本の一ゴロで柴田三進、桑原四球、梶谷の６球目に桑原二盗、梶谷三振

【巨】（投手砂田）橋本到投ゴロ、（投手三上）マギー遊ゴロ、坂本勇右飛

◇７回（両軍０）

【Ｄ】ロペス中前安打、宮崎三ゴロ併殺打、戸柱左飛

【巨】（投手田中健）亀井左中間二塁打、長野三振、（投手パットン）小林の代打宇佐見、マイコラスの代打脇谷ともに三振

◇６回（両軍０）

【Ｄ】（中堅橋本到）桑原一直、梶谷三振、筒香三飛

【巨】坂本勇二塁内野安打、阿部中飛、村田の９球目に坂本勇二盗失敗、村田左飛

◇５回（両軍０）

【Ｄ】戸柱左翼線二塁打、柴田の二ゴロで戸柱三進、井納、倉本ともに三振

【巨】亀井一ゴロ、長野四球、小林の二ゴロ失で長野二進、マイコラススリーバント失敗で三振、陽岱鋼死球で満塁（一塁代走橋本到）、マギー三直

◇４回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】桑原二ゴロ、梶谷右越１９号本塁打、筒香三振、ロペス左越安打、宮崎の三ゴロでロペス二封

【巨】マギー中前安打、坂本勇二ゴロ併殺打、阿部右中間二塁打、村田中飛

◇３回（両軍０）

【Ｄ】柴田二ゴロ、井納二飛、倉本三振

【巨】小林遊ゴロ、マイコラス三振、陽岱鋼三ゴロ

◇２回（両軍０）

【Ｄ】ロペス中飛、宮崎二ゴロ、戸柱中飛

【巨】村田三ゴロ、亀井中前安打、長野遊ゴロ併殺打

◇１回（両軍０）

【Ｄ】桑原、梶谷ともに三振、筒香一ゴロ

【巨】陽岱鋼三振、マギー遊ゴロ、坂本勇右前安打、阿部二ゴロ