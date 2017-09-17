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【巨人】単独３位死守！ドラ２畠が６勝目…ＤｅＮＡ試合経過

2017年9月17日17時24分  スポーツ報知
  • 笑顔でナインを迎える高橋監督（左）と６勝目を挙げた畠
  • 勝利しお立ち台でガッツポーズをする村田（左）と畠

　◆巨人６―１ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

　【試合経過】

　◇９回（Ｄ１、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手カミネロ、左翼重信、中堅橋本到）筒香中前安打、ロペス二飛、宮崎の左前安打で筒香二進、戸柱の二ゴロで筒香三進、宮崎二封、柴田の右前安打で筒香生還、戸柱二進、進藤の代打関根三振

　◇８回（両軍０）

　【Ｄ】（投手マシソン）倉本、桑原、梶谷三者連続三振

　【巨】（投手進藤）陽岱鋼右飛、マギー一直、寺内四球、阿部二飛

　◇７回（両軍０）

　【Ｄ】（遊撃寺内）宮崎遊ゴロ、戸柱二飛、柴田四球、エスコバーの代打乙坂二ゴロ

　【巨】（投手砂田）橋本到三振、小林二飛、畠の代打石川右飛

　◇６回（両軍０）

　【Ｄ】（左翼橋本到）倉本右前安打、桑原の右前安打で倉本二進、梶谷の一ゴロで倉本三進、桑原二進、筒香の三ゴロで倉本が三、本間に挟まれタッチアウト、その間に桑原三進、筒香二進、ロペス三振

　【巨】（投手エスコバー）坂本勇右前安打、阿部の二ゴロで坂本勇二進、村田一飛、長野三飛

　◇５回（Ｄ０、巨３）

　【Ｄ】宮崎二ゴロ、高城の代打戸柱四球、柴田四球で戸柱二進、浜口の代打石川二ゴロ併殺打

　【巨】（投手加賀、捕手戸柱）阿部左飛、村田左前安打、長野の中越二塁打で村田三進、中井の代打橋本到四球で満塁、小林の中前安打で村田生還、長野三進、橋本到二進、畠の中前安打で長野生還、橋本到三進、小林二進、陽岱鋼の中犠飛で橋本到生還、小林三進、マギー三振

　◇４回（両軍０）

　【Ｄ】梶谷三飛、筒香四球、ロペス遊ゴロ併殺打

　【巨】陽岱鋼中前安打、マギーのとき陽岱鋼牽制死、マギー、坂本勇ともに三振

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】柴田四球、浜口の投前バントで柴田二進、倉本三振、桑原遊ゴロ

　【巨】村田右飛、長野三振、中井右翼線三塁打、小林四球で一、三塁、畠三振

　◇２回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】ロペス遊飛、宮崎二ゴロ、高城右飛

　【巨】小林遊ゴロ、畠三振、陽岱鋼三ゴロ失で一挙二進、マギーの左翼線二塁打で陽岱鋼生還、坂本勇四球で一、二塁、阿部二ゴロ

　◇１回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】桑原三ゴロ、梶谷一ゴロ、筒香三振

　【巨】陽岱鋼三振、マギー四球、坂本勇四球でマギー二進、阿部四球で満塁、村田の右中間二塁打でマギー、坂本勇生還、阿部三進、長野死球で満塁、中井二ゴロ併殺打

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