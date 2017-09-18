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【巨人】２安打完封負け、中日・笠原にプロ初勝利を献上…試合経過

2017年9月18日16時38分  スポーツ報知
  • ９回無死、一邪飛に倒れベンチへ戻る坂本勇（手前）と険しい表情の高橋監督ら

　◆中日２－０巨人（１８日・ナゴヤドーム）

　【試合経過】

　◇９回（巨０、中Ｘ）

　【巨】（投手田島、左翼工藤、右翼藤井）坂本勇一邪飛、阿部右飛、村田三振

　◇８回（巨０、中２）

　【巨】小林三邪飛、田口の代打石川右前安打（代走重信）、陽岱鋼のとき重信二盗失敗、陽岱鋼三ゴロ失、マギーの遊ゴロで陽岱鋼二封

　【中】（投手マシソン）笠原の代打亀沢三振、京田中前安打、近藤の投前バントで京田二進、松井佑の代打藤井右越６号２ラン、ゲレーロ左越安打で二塁狙うもタッチアウト

　◇７回（両軍０）

　【巨】村田右飛、長野三直、亀井投ゴロ

　【中】谷三振、高橋山ともに中飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】マギー三振、坂本勇遊ゴロ、阿部右飛

　【中】近藤左翼線二塁打、松井佑三振、ゲレーロの右飛で近藤三進、福田三振

　◇５回（両軍０）

　【巨】亀井二飛、小林四球、田口の投前バントで小林二進、陽岱鋼中飛

　【中】武山、笠原ともに二ゴロ、京田二塁内野安打、近藤のとき京田二盗失敗

　◇４回（両軍０）

　【巨】阿部中飛、村田右飛、長野投ゴロ

　【中】近藤左前安打、松井佑の遊ゴロで近藤二進、ゲレーロ一邪飛、福田四球、谷四球で満塁、高橋遊ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】小林四球、田口の投前バントで小林二進、陽岱鋼三ゴロ、マギー四球、坂本勇二ゴロ

　【中】高橋遊ゴロ、武山右越安打、笠原の捕前バントで武山二進、京田三飛

　◇２回（両軍０）

　【巨】阿部四球、村田遊飛、長野中飛、亀井の遊ゴロで阿部二封

　【中】ゲレーロ右飛、福田、谷ともに三振

　◇１回（両軍０）

　【巨】陽岱鋼一ゴロ、マギー右前安打、坂本勇二ゴロ併殺打

　【中】京田二ゴロ、近藤左飛、松井佑投ゴロ

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