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【巨人】田口７回０封実らず
2017年9月19日6時0分 スポーツ報知
７回無失点の好投を見せた田口
◆中日２－０巨人（１８日・ナゴヤドーム）
先発の田口は７回４安打無失点も１３勝目はお預けとなった。
４試合連続の中５日登板で好投し「前回、前々回と良くなかった時と比べると良かったと思う」。
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