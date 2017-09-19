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【巨人】田口７回０封実らず

2017年9月19日6時0分  スポーツ報知
  • ７回無失点の好投を見せた田口

　◆中日２－０巨人（１８日・ナゴヤドーム）

　先発の田口は７回４安打無失点も１３勝目はお預けとなった。

　４試合連続の中５日登板で好投し「前回、前々回と良くなかった時と比べると良かったと思う」。

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