【巨人】今季最悪１イニング８失点で４位転落 竜・小笠原に初完投許す…中日戦試合経過

◆中日―巨人（１９日・ナゴヤドーム）

◇９回（巨０、中Ｘ）

【巨】（左翼工藤、中堅遠藤）石川三振、宇佐見右飛、中井中前安打、陽岱鋼三ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】坂本勇遊ゴロ、阿部中前安打（代走寺内）、村田左飛、長野中飛

【中】（一塁中井、二塁寺内）近藤の代打遠藤中飛、松井佑三振、ゲレーロ遊撃内野安打（代走工藤）福田二ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】小林の代打宇佐見二塁内野安打、中川の代打中井一邪飛、陽岱鋼の左前安打で宇佐見三塁狙うもタッチアウト、その間に陽岱鋼二進、マギー右飛

【中】（投手篠原、捕手宇佐見、二塁中井）武山一ゴロ、小笠原三振、京田右飛

◇６回（巨２、中０）

【巨】マギー四球、坂本勇右邪飛、阿部右飛、村田左越１１号２ラン、長野四球、石川三振

【中】松井佑中飛、ゲレーロ右飛、福田中前安打、阿部の左前安打で福田一挙三進、高橋投ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】石川左飛、小林三ゴロ、田原の代打脇谷右前安打、陽岱鋼三振

【中】（投手中川）小笠原三振、京田二ゴロ、近藤遊飛

◇４回（巨０、中８）

【巨】マギー四球、坂本勇中飛、阿部四球でマギー二進、村田のとき小笠原の暴投でマギー三進、村田二飛、長野三ゴロ

【中】福田中前安打、阿部四球で福田二進のとき小林の二塁悪送球で福田三進、高橋の右翼線二塁打で福田生還、阿部三進、武山四球で満塁、小笠原押し出し四球で阿部生還、なお満塁、京田押し出し四球で高橋生還、なお満塁、（投手田原）近藤の三ゴロで武山本封、なお満塁、松井佑左越３号満塁本塁打、ゲレーロ左中間３４号本塁打、福田左翼線二塁打、阿部三邪飛、高橋の二塁内野安打で福田三進、武山三ゴロ

◇３回（巨０、中２）

【巨】小林三ゴロ、吉川光三振、陽岱鋼左飛

【中】小笠原、京田ともに三振、近藤中前安打、松井佑左越２号２ラン、ゲレーロ二飛

◇２回（両軍０）

【巨】阿部三振、村田三ゴロ、長野左中間二塁打、石川三振

【中】阿部二ゴロ、高橋遊ゴロ、武山三振

◇１回（両軍０）

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー二ゴロ、坂本勇中飛

【中】京田四球、近藤三振、松井佑の右前安打で京田一挙三進、ゲレーロ二飛、福田右飛