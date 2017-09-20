【巨人】マギー１７号、村田今季初犠打…阪神戦経過

◆阪神０―２巨人（２０日・甲子園）

◇９回（両軍０）

【巨】（投手石崎）マギー四球（代走重信）、阿部の投手内野安打で重信二進、村田の三前バントで重信三進、阿部二進、亀井四球で満塁、長野投ゴロ併殺打

【神】（二塁寺内）梅野三振、石崎の代打伊藤隼投ゴロ、糸井一ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手藤川）菅野三振、坂本勇中前安打、陽岱鋼三振、マギーのとき坂本勇二盗失敗

【神】中谷右飛、鳥谷三振、大和遊直

◇７回（両軍０）

【巨】（投手高橋）亀井三振、長野右飛、小林一飛

【神】上本三ゴロ、福留左飛、大山中飛

◇６回（両軍０）

【巨】マギー、阿部ともに遊ゴロ、村田投ゴロ

【神】梅野左飛、秋山の代打俊介三振、糸井二ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】菅野二飛、坂本勇三振、陽岱鋼二ゴロ

【神】中谷三ゴロ、鳥谷投ゴロ、大和二飛

◇４回（両軍０）

【巨】亀井四球、長野遊ゴロ併殺打、小林左飛

【神】上本右前安打、福留右飛、大山三ゴロ併殺打

◇３回（両軍０）

【巨】陽岱鋼三振、マギー二ゴロ、阿部右前安打、村田右飛

【神】大和右前安打、梅野三振、秋山の投前バントで大和二進、糸井投ゴロ

◇２回（巨１、神０）

【巨】村田三塁内野安打、亀井の左翼線二塁打で村田三進、長野の左前安打で村田生還、亀井三進、小林の一邪飛で長野二進、菅野の遊ゴロで亀井三本間で挟まれタッチアウト、その間に長野三進、菅野二進、坂本勇遊ゴロ

【神】大山、中谷ともに三振、鳥谷遊ゴロ

◇１回（巨１、神０）

【巨】坂本勇中飛、陽岱鋼一ゴロ、マギー左越１７号本塁打、阿部一ゴロ

【神】糸井中飛、上本三ゴロ、福留右飛