注 目 大相撲秋場所11日目速報   プロ野球速報（２０日）   TGC写真特集
Facebook
Twitter

【巨人】マギー１７号、村田今季初犠打…阪神戦経過

2017年9月20日21時2分  スポーツ報知
  • ８回無死一、二塁、村田が送りバントを決める（捕手は梅野）

　◆阪神０―２巨人（２０日・甲子園）

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手石崎）マギー四球（代走重信）、阿部の投手内野安打で重信二進、村田の三前バントで重信三進、阿部二進、亀井四球で満塁、長野投ゴロ併殺打

　【神】（二塁寺内）梅野三振、石崎の代打伊藤隼投ゴロ、糸井一ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手藤川）菅野三振、坂本勇中前安打、陽岱鋼三振、マギーのとき坂本勇二盗失敗

　【神】中谷右飛、鳥谷三振、大和遊直

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手高橋）亀井三振、長野右飛、小林一飛

　【神】上本三ゴロ、福留左飛、大山中飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】マギー、阿部ともに遊ゴロ、村田投ゴロ

　【神】梅野左飛、秋山の代打俊介三振、糸井二ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【巨】菅野二飛、坂本勇三振、陽岱鋼二ゴロ

　【神】中谷三ゴロ、鳥谷投ゴロ、大和二飛

　◇４回（両軍０）

　【巨】亀井四球、長野遊ゴロ併殺打、小林左飛

　【神】上本右前安打、福留右飛、大山三ゴロ併殺打

　◇３回（両軍０）

　【巨】陽岱鋼三振、マギー二ゴロ、阿部右前安打、村田右飛

　【神】大和右前安打、梅野三振、秋山の投前バントで大和二進、糸井投ゴロ

　◇２回（巨１、神０）

　【巨】村田三塁内野安打、亀井の左翼線二塁打で村田三進、長野の左前安打で村田生還、亀井三進、小林の一邪飛で長野二進、菅野の遊ゴロで亀井三本間で挟まれタッチアウト、その間に長野三進、菅野二進、坂本勇遊ゴロ

　【神】大山、中谷ともに三振、鳥谷遊ゴロ

　◇１回（巨１、神０）

　【巨】坂本勇中飛、陽岱鋼一ゴロ、マギー左越１７号本塁打、阿部一ゴロ

　【神】糸井中飛、上本三ゴロ、福留右飛

試合詳細
  • 楽天SocialNewsに投稿！
ニュース 順位表スコア速報
林家三平のドームすいません
写真部G担 G-Photobook
矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook 矢口亨のG-Photobook
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ