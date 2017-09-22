【巨人】マイコ５回５失点、３位浮上ならず…試合経過

◆広島５―０巨人（２２日・マツダスタジアム）

◇９回（巨０、広Ｘ）

【巨】（投手一岡、左翼土生）マギー右飛、阿部二ゴロ、村田三振

◇８回（両軍０）

【巨】（投手ジャクソン、二塁小窪）池田の代打重信三邪飛、坂本勇、陽岱鋼ともに遊ゴロ

【広】（投手中川、中堅重信）岩本遊ゴロ、バティスタ三振、西川一ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】村田中前安打、亀井中飛、橋本到三振、小林の代打宇佐見二飛

【広】（投手池田、捕手宇佐見）田中三振、菊池遊ゴロ、丸三飛

◇６回（両軍０）

【巨】（一塁岩本）陽岱鋼三振、マギー中飛、阿部三振

【広】（投手篠原）磯村三ゴロ、野間投ゴロ、中村祐三振

◇５回（巨０、広２）

【巨】小林、マイコラスともに三振、坂本勇二直

【広】田中、菊池ともに三ゴロ、丸右前安打、松山の左中間二塁打で丸生還、バティスタの右前安打で松山生還、本塁送球の間にバティスタ二進、西川一ゴロ

◇４回（巨０、広２）

【巨】阿部中前安打、村田遊ゴロ併殺打、亀井四球、橋本到の３球目に亀井二盗、橋本到三振

【広】丸中前安打、松山の投手内野安打で丸二進、バティスタの右翼線安打で丸生還、松山三進、西川三振、磯村中飛、野間の左前安打で松山生還、バティスタ二進、中村祐三振

◇３回（両軍０）

【巨】マイコラス二飛、坂本勇右飛、陽岱鋼四球、マギー中飛

【広】中村祐二ゴロ、田中、菊池ともに遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】村田右中間二塁打、亀井四球、橋本到の一ゴロ併殺打で村田三進、小林右飛

【広】西川左前安打、磯村の一直で西川帰塁できず併殺、野間中飛

◇１回（巨０、広１）

【巨】坂本勇遊飛、陽岱鋼遊ゴロ、マギー四球、阿部左飛

【広】田中左前安打、菊池の４球目に田中二盗、菊池の一ゴロで田中三進、丸四球のとき暴投で田中生還、松山二直、バティスタの三ゴロで丸二封