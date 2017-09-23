【巨人】坂本勇、２安打も２併殺打 １点及ばず痛い星落とす…広島戦経過

◆広島３―２巨人（２３日・マツダスタジアム）

◇９回（巨０、広Ｘ）

【巨】（投手中崎、左翼土生）橋本到四球、陽岱鋼の投前バントで橋本到二進、マギー四球で一、二塁（マギーの代走寺内）、坂本勇三ゴロ併殺打

◇８回（両軍０）

【巨】（投手ジャクソン）阿部左邪飛、村田右飛、亀井四球、重信の代打宇佐見の右前安打で一、二塁、小林の代打石川三振

【広】（投手池田、捕手宇佐見、左翼亀井、右翼橋本到）野間中飛、ジャクソンの代打坂倉左飛、田中遊ゴロ

◇７回（両軍０）

【巨】畠の代打脇谷二ゴロ、陽岱鋼右前安打、マギーの左前安打で一、二塁、坂本勇二ゴロ併殺打

【広】（投手西村）バティスタ三ゴロ、西川遊ゴロ、会沢三振

◇６回（巨１、広０）

【巨】村田中越二塁打、亀井の中前安打で村田三進、重信の遊ゴロで亀井二封、その間に村田生還、小林二ゴロ併殺打

【広】菊池四球、丸左飛、松山二ゴロ併殺打

◇５回（両軍０）

【巨】陽岱鋼三振、マギー三邪飛、坂本勇二塁内野安打、阿部三振

【広】野間遊ゴロ、薮田、田中ともに三振

◇４回（巨１、広２）

【巨】亀井左飛、重信一ゴロ、小林左越２号本塁打、畠一ゴロ

【広】菊池左前安打、丸四球で一、二塁、松山のとき二塁けん制を悪送球し菊池三進、丸二進、松山の右前安打で菊池生還、丸三進、バティスタの右犠飛で丸生還、西川の三ゴロで松山二封、会沢の三ゴロで西川二封

◇３回（両軍０）

【巨】マギー右飛、坂本勇中前安打、阿部の右前安打で一、二塁、村田三ゴロ併殺打

【広】野間左飛、薮田三振、田中中飛

◇２回（両軍０）

【巨】亀井中飛、重信三振、小林、畠ともに四球で一、二塁、陽岱鋼三振

【広】バティスタ、西川ともに三振、会沢捕邪飛

◇１回（巨０、広１）

【巨】陽岱鋼右邪飛、マギー右飛、坂本勇左翼失で二進、阿部四球で一、二塁、村田投ゴロ

【広】田中、菊池ともに遊ゴロ、丸右越２３号本塁打、松山中飛