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【巨人】カミネロ２６Ｓ！西村、マシソンとの継投で逃げ切り…ヤクルト戦経過

2017年9月24日21時33分  スポーツ報知
  • ９回を無失点に抑えセーブを挙げたカミネロ

　◆ヤクルト３―５巨人（２４日・神宮）

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手石山）橋本到、陽岱鋼ともに三振、マギー左飛

　【ヤ】（投手カミネロ、二塁寺内）バレンティン三振、山田右飛、リベロ投ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手秋吉、三塁奥村、遊撃西浦）亀井二ゴロ、長野三振、小林一邪飛

　【ヤ】（投手マシソン、右翼橋本到）秋吉の代打上田三邪飛、坂口投ゴロ、山崎

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手近藤）マギー中前安打、坂本勇四球でマギー二進、阿部の中ゴロでマギー三進、坂本勇二封、村田三ゴロ併殺打

　【ヤ】大引の代打奥村三振、中村中前安打、西浦三振のとき中村二盗失敗

　◇６回（両軍０）

　【巨】（投手松岡）小林三振、田口の代打脇谷遊ゴロ、陽岱鋼三振

　【ヤ】（投手西村）山崎三振、バレンティン左前安打、山田三振、リベロ遊ゴロ

　◇５回（巨０、ヤ１）

　【巨】村田中飛、亀井、長野ともに二ゴロ

　【ヤ】リベロ左飛、大引三振、中村左中間４号本塁打、西浦右前安打、ブキャナンの代打荒木の中前安打で西浦二進、坂口三振

　◇４回（巨１、ヤ０）

　【巨】小林左前安打、田口三振、陽岱鋼の右前安打で小林一挙三進、マギー四球で満塁、坂本勇の右邪飛で小林生還、陽岱鋼三進、阿部捕邪飛

　【ヤ】坂口、山崎ともに一ゴロ、バレンティン四球、山田遊飛

　◇３回（巨４、ヤ０）

　【巨】小林投ゴロ、田口三振、陽岱鋼四球、マギー四球で陽岱鋼二進、坂本勇四球で満塁、阿部の中前安打で陽岱鋼、マギーともに生還、坂本勇三進、村田の右前安打で坂本勇生還、阿部三進、亀井の右前安打で阿部生還、村田三進、長野の三ゴロで亀井二封

　【ヤ】山田左前安打、リベロの左前安打で山田二進、大引の投前バントで山田三封、リベロ二進、中村の右翼線安打でリベロ本塁狙うもタッチアウト、送球の間に大引三進、中村二進、西浦敬遠で満塁、ブキャナン三振

　◇２回（両軍０）

　【巨】阿部死球、村田中飛、亀井三振、長野二飛

　【ヤ】ブキャナン三振、坂口遊ゴロ、山崎四球、バレンティン三振

　◇１回（巨０、ヤ２）

　【巨】陽岱鋼中前安打、マギー三ゴロ併殺打、坂本勇右邪飛

　【ヤ】坂口中前安打、山崎の三塁内野安打で坂口二進、村田の一塁悪送球で坂口三進、バレンティン四球で満塁、山田の遊ゴロで坂口生還、山崎三進、バレンティン二封、リベロの右前安打で山崎生還、山田一挙三進、大引三振、中村四球で満塁、西浦二ゴロ

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