【巨人】カミネロ２６Ｓ！西村、マシソンとの継投で逃げ切り…ヤクルト戦経過
◆ヤクルト３―５巨人（２４日・神宮）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【巨】（投手石山）橋本到、陽岱鋼ともに三振、マギー左飛
【ヤ】（投手カミネロ、二塁寺内）バレンティン三振、山田右飛、リベロ投ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】（投手秋吉、三塁奥村、遊撃西浦）亀井二ゴロ、長野三振、小林一邪飛
【ヤ】（投手マシソン、右翼橋本到）秋吉の代打上田三邪飛、坂口投ゴロ、山崎
◇７回（両軍０）
【巨】（投手近藤）マギー中前安打、坂本勇四球でマギー二進、阿部の中ゴロでマギー三進、坂本勇二封、村田三ゴロ併殺打
【ヤ】大引の代打奥村三振、中村中前安打、西浦三振のとき中村二盗失敗
◇６回（両軍０）
【巨】（投手松岡）小林三振、田口の代打脇谷遊ゴロ、陽岱鋼三振
【ヤ】（投手西村）山崎三振、バレンティン左前安打、山田三振、リベロ遊ゴロ
◇５回（巨０、ヤ１）
【巨】村田中飛、亀井、長野ともに二ゴロ
【ヤ】リベロ左飛、大引三振、中村左中間４号本塁打、西浦右前安打、ブキャナンの代打荒木の中前安打で西浦二進、坂口三振
◇４回（巨１、ヤ０）
【巨】小林左前安打、田口三振、陽岱鋼の右前安打で小林一挙三進、マギー四球で満塁、坂本勇の右邪飛で小林生還、陽岱鋼三進、阿部捕邪飛
【ヤ】坂口、山崎ともに一ゴロ、バレンティン四球、山田遊飛
◇３回（巨４、ヤ０）
【巨】小林投ゴロ、田口三振、陽岱鋼四球、マギー四球で陽岱鋼二進、坂本勇四球で満塁、阿部の中前安打で陽岱鋼、マギーともに生還、坂本勇三進、村田の右前安打で坂本勇生還、阿部三進、亀井の右前安打で阿部生還、村田三進、長野の三ゴロで亀井二封
【ヤ】山田左前安打、リベロの左前安打で山田二進、大引の投前バントで山田三封、リベロ二進、中村の右翼線安打でリベロ本塁狙うもタッチアウト、送球の間に大引三進、中村二進、西浦敬遠で満塁、ブキャナン三振
◇２回（両軍０）
【巨】阿部死球、村田中飛、亀井三振、長野二飛
【ヤ】ブキャナン三振、坂口遊ゴロ、山崎四球、バレンティン三振
◇１回（巨０、ヤ２）
【巨】陽岱鋼中前安打、マギー三ゴロ併殺打、坂本勇右邪飛
【ヤ】坂口中前安打、山崎の三塁内野安打で坂口二進、村田の一塁悪送球で坂口三進、バレンティン四球で満塁、山田の遊ゴロで坂口生還、山崎三進、バレンティン二封、リベロの右前安打で山崎生還、山田一挙三進、大引三振、中村四球で満塁、西浦二ゴロ