【巨人】今季最大５点差逆転勝利！…試合経過

◆ヤクルト５―６巨人（２５日・神宮）

◇９回（両軍０）

【巨】（投手ルーキ、遊撃奥村）亀井二ゴロ、マシソンの代打重信、小林左越二塁打、橋本到一ゴロ

【ヤ】（投手カミネロ）坂口遊飛、山崎一ゴロ、バレンティン四球（代走上田）、山田四球で一、二塁、奥村右飛

◇８回（巨１、ヤ０）

【巨】（投手秋吉）橋本到一塁内野安打、陽岱鋼のとき捕逸で橋本到二進、陽岱鋼の二ゴロで橋本到三進、マギーの右前安打で橋本到生還（代走寺内）、坂本勇の右前安打で一、二塁、阿部、村田ともに三振

【ヤ】（二塁寺内）中村捕邪飛、荒木一失、西浦の代打武内三飛、藤井一ゴロ

◇７回（巨１、ヤ０）

【巨】阿部中飛、村田遊ゴロ、亀井中越６号本塁打、長野二塁内野安打、小林中飛

【ヤ】坂口右前安打、山崎の二ゴロ失で一、二塁、（投手マシソン、右翼橋本到）バレンティン一邪飛、山田左飛、近藤の代打大松捕邪飛

◇６回（巨１、ヤ０）

【巨】（投手松岡）長野中飛、小林左中間二塁打、田原の代打石川の一ゴロで小林三進、陽岱鋼四球、マギーの右前安打で小林生還、陽岱鋼一挙三進、（投手近藤、三塁藤井）坂本勇中飛

【ヤ】（投手池田）荒木中飛、西浦投ゴロ、藤井一ゴロ

◇５回（巨３、ヤ０）

【巨】小林四球、篠原の代打脇谷の右前安打で一、二塁、陽岱鋼右飛、マギー左飛、坂本勇四球で満塁、阿部の左前安打で小林、脇谷生還、坂本勇二進、村田の右中間二塁打で坂本勇生還、阿部三進、（投手石山）亀井三振

【ヤ】（投手田原）山田二飛、リベロ左飛、中村三振

◇４回（両軍０）

【巨】阿部中飛、村田右前安打、亀井右飛、長野の二ゴロで村田二封

【ヤ】坂口中飛、山崎二ゴロ、バレンティン三ゴロ

◇３回（巨０、ヤ５）

【巨】小林左前安打、吉川光の一前バントで小林二進、陽岱鋼四球で一、二塁、マギー中飛、坂本勇左飛

【ヤ】西浦遊ゴロ、ギルメット右前安打、坂口の左中間二塁打でギルメット三進、山崎の中前安打でギルメット生還、坂口三進、バレンティン四球で満塁、山田の左前安打で坂口、山崎生還、バレンティン二進、（投手篠原）リベロの遊撃内野安打で満塁、中村押し出し四球でバレンティン生還、なお満塁、荒木の右前安打で山田生還、なお満塁、西浦、ギルメットともに三振

◇２回（両軍０）

【巨】阿部二ゴロ、村田中飛、亀井四球、長野三振

【ヤ】リベロ、中村ともに三振、荒木一飛

◇１回（両軍０）

【巨】陽岱鋼三ゴロ、マギー三振、坂本勇右飛

【ヤ】坂口三振、山崎左飛、バレンティン四球、山田右飛