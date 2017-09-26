【巨人】６回に長野が貴重な１６号ソロ…ヤクルト戦試合経過

◆巨人３―０ヤクルト（２６日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（ヤ０、巨Ｘ）

【ヤ】（投手カミネロ、一塁中井、左翼橋本到）リベロ投ゴロ、中村左中間二塁打、奥村の二ゴロで中村三進、藤井左邪飛

◇８回（両軍０）

【ヤ】（投手マシソン、二塁寺内）山崎三振、バレンティン右飛、山田三振

【巨】（投手中尾）坂本勇三振のとき暴投で振り逃げ、阿部の左前安打で坂本勇二進、村田右邪飛、長野二飛、（一塁走者阿部に代走橋本到）中井四球で満塁、小林三振

◇７回（両軍０）

【ヤ】（投手西村）リベロ遊撃内野安打、中村、奥村ともに三振、藤井の左前安打でリベロ二進、（投手池田）山本の代打大松の代打荒木の中前安打で満塁、坂口三振

【巨】（投手石山）池田の代打脇谷投直、陽岱鋼遊ゴロ、マギー二ゴロ

◇６回（ヤ０、巨１）

【ヤ】坂口、山崎ともに一ゴロ、バレンティン四球、山田三ゴロ

【巨】村田遊ゴロ、長野左中間１６号本塁打、中井一邪飛、小林中飛

◇５回（両軍０）

【ヤ】中村、奥村ともに遊ゴロ、藤井左前安打、岩橋の代打上田二ゴロ

【巨】（投手山本）陽岱鋼三振、マギー遊ゴロ、坂本勇右中間二塁打、阿部遊飛

◇４回（ヤ０、巨１）

【ヤ】坂口右中間二塁打、山崎の遊ゴロで坂口三進、バレンティン捕邪飛、山田四球、リベロ遊ゴロ

【巨】長野二ゴロ、中井左中間５号本塁打、小林四球、菅野の投前バントゴロで併殺打

◇３回（両軍０）

【ヤ】奥村二ゴロ、藤井遊ゴロ、岩橋三振

【巨】坂本勇中飛、阿部三ゴロ、村田遊飛

◇２回（ヤ０、巨１）

【ヤ】山田三振、リベロ遊直、中村遊ゴロ

【巨】村田中前安打、長野の右前安打で村田三進、中井の中前安打で村田生還、長野二進、小林の投前バントで長野三進、中井二進、菅野の遊ゴロで長野本塁狙うもタッチアウト、中井三進、陽岱鋼四球で満塁、マギー三振

◇１回（両軍０）

【ヤ】坂口、山崎ともに三振、バレンティン二ゴロ

【巨】陽岱鋼中前安打、マギー三ゴロ併殺打、坂本勇中前安打、阿部二ゴロ