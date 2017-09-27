【巨人】中井、連日のスタメン起用で猛打賞…中日戦試合経過

◆巨人２―１中日（２７日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（中１、巨Ｘ）

【中】（一塁中井、二塁寺内、左翼橋本到）ゲレーロ左飛、福田右中間１７号本塁打、高橋右前安打（代走工藤）、（投手カミネロ）遠藤の４球目に工藤二盗、遠藤の二ゴロで工藤三進、武山の代打松井佑三振

◇８回（両軍０）

【中】小笠原の代打谷右前安打、京田の一ゴロで谷二進、亀沢中飛、藤井三振

【巨】（投手谷元）陽岱鋼三振、マギー四球（代走寺内）、坂本勇の左前安打で寺内一挙三進、阿部、村田ともに三振

◇７回（両軍０）

【中】福田四球、高橋三邪飛、遠藤二飛、武山の遊ゴロで福田二封

【巨】長野左飛、中井右翼線二塁打、小林右飛、マイコラス遊飛

◇６回（中０、巨１）

【中】京田遊ゴロ、亀沢一塁内野安打、藤井遊飛、ゲレーロ一邪飛

【巨】陽岱鋼左飛、マギー左中間二塁打、坂本勇中飛、阿部の中前安打でマギー生還、村田中飛

◇５回（中０、巨１）

【中】遠藤遊ゴロ、武山右邪飛、小笠原三振

【巨】村田中越１２号本塁打、長野三振、中井右前安打、小林の一ゴロで中井二進、マイコラス三振

◇４回（両軍０）

【中】ゲレーロ、福田ともに三振、高橋一ゴロ

【巨】マギー三振、坂本勇右飛、阿部三振

◇３回（両軍０）

【中】小笠原三振、京田二ゴロ、亀沢四球、藤井三振

【巨】中井左中間二塁打、小林の捕ゴロで中井三進、マイコラス投ゴロ、陽岱鋼三振

◇２回（両軍０）

【中】高橋、遠藤ともに三振、武山遊ゴロ

【巨】阿部遊ゴロ、村田三ゴロ、長野三振

◇１回（両軍０）

【中】京田投ゴロ、亀沢遊ゴロ、藤井中前安打、ゲレーロの中前安打で藤井三進、福田三振

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー右飛、坂本勇三ゴロ