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【巨人】阪神戦先発の畠「与えられたところで全力で」

2017年9月30日6時0分  スポーツ報知
  • 笑顔でキャッチボールをする畠

　畠は先発する３０日の阪神戦（東京Ｄ）に平常心で臨む。

　この日は東京Ｄの全体練習でキャッチボールなどで調整した。「与えられたところで全力でするだけです」とコメントした。

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