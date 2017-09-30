【巨人】４回２死満塁で小林三振、５回２死一、二塁で阿部二飛…阪神戦試合経過

◆巨人１―５阪神（３０日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【神】森越、糸井ともに三振、福留二ゴロ

【巨】（投手ドリス）篠原の代打橋本到三ゴロ、宇佐見三振、亀井左飛

◇８回（神２、巨０）

【神】福留三邪飛、大山左中間二塁打、鳥谷左飛、大和の左前安打で大山三進、梅野の投手強襲内野安打で大山生還、大和二進、桑原の代打中谷の左前安打で大和一挙生還、梅野二進、（投手篠原）俊介の遊ゴロで中谷二封

【巨】（投手マテオ）阿部一ゴロ、村田三振、長野遊ゴロ

◇７回（神１、巨０）

【神】（投手マシソン、捕手宇佐見、左翼亀井）藤川の代打伊藤隼左飛、俊介右越４号本塁打、森越三振、糸井遊飛

【巨】（投手桑原）陽岱鋼、マギーともに遊ゴロ、坂本勇三振

◇６回（両軍０）

【神】（投手池田）鳥谷、大和ともに三振、梅野三ゴロ

【巨】（投手藤川）村田二ゴロ、長野三振のとき暴投で振り逃げ、中井の二ゴロで長野二進、小林の代打宇佐見死球、池田の代打亀井投ゴロ

◇５回（両軍０）

【神】俊介、森越ともに三ゴロ、糸井四球、福留のとき糸井二盗、福留四球、大山の遊ゴロで福留二封

【巨】田原の代打石川三振、陽岱鋼二ゴロ、マギー四球、坂本勇の遊撃内野安打でマギー二進、阿部二飛

◇４回（両軍０）

【神】（投手田原）大和遊飛、梅野、岩貞ともに三振

【巨】坂本勇四球、阿部三振、村田の左前安打で坂本勇二進、長野三振、中井四球で満塁、小林三振

◇３回（両軍０）

【神】糸井、福留ともに一ゴロ、大山右翼線二塁打、鳥谷二ゴロ

【巨】中川の代打吉川尚左飛、陽岱鋼三振、マギー二飛

◇２回（両軍１）

【神】大和三振、梅野中前安打、岩貞の投前バントで梅野二進、俊介の右前安打で梅野一挙生還、森越三振

【巨】村田左越１３号本塁打、長野三ゴロ、中井中飛、小林三振

◇１回（神１、巨０）

【神】俊介左中間二塁打、上本死球で投手畠危険球退場（一塁走者代走森越、投手中川）、糸井の一ゴロで俊介三進、森越二進、福留の二ゴロで俊介生還、森越三進、大山死球、鳥谷遊直

【巨】（二塁森越）陽岱鋼左前安打、マギーの左前安打で陽岱鋼二進、坂本勇の遊ゴロで陽岱鋼三進、マギー二封、阿部二ゴロ併殺打