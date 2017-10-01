【巨人】９回に亀井、宇佐見の適時打で２得点も１点及ばず…阪神戦試合経過

◆巨人４－５阪神（１日・東京ドーム）

◇９回（神０、巨２）

【神】マテオの代打江越三振、俊介左飛、植田三振

【巨】（投手ドリス）村田二ゴロ、長野左前安打、池田の代打亀井の右中間二塁打で長野一挙生還、橋本到左邪飛、宇佐見の中前安打で亀井一挙生還（代走重信）、陽岱鋼投ゴロ

◇８回（両軍０）

【神】（投手池田、捕手宇佐見、左翼橋本到）鳥谷四球、大和遊飛、梅野のとき鳥谷二塁狙うもタッチアウト、梅野三ゴロ

【巨】（投手マテオ）マギー遊ゴロ、坂本勇三振、阿部二ゴロ

◇７回（両軍０）

【神】俊介右中間二塁打、上本四球で一、二塁（上本の代走植田）、糸井二飛、中谷遊直、大山右飛

【巨】（投手桑原、二塁植田）中井の代打脇谷三振、小林の代打橋本到二ゴロ、畠の代打宇佐見四球、陽岱鋼一ゴロ

◇６回（両軍０）

【神】鳥谷三振、大和中前安打、梅野の投前バントで大和二進、岩田の代打高山のとき暴投で大和三進、高山三飛

【巨】（投手石崎）阿部左飛、村田三振、長野遊ゴロ

◇５回（神２、巨０）

【神】（投手畠）俊介遊ゴロ、上本左越９号本塁打、糸井右越１６号本塁打、中谷三振、大山右飛

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、マギー中前安打、坂本勇二ゴロ併殺打

◇４回（神０、巨２）

【神】大和中飛、梅野二ゴロ、岩田三振

【巨】阿部二ゴロ、村田左越１４号本塁打、長野左前安打、中井の右前安打で長野一挙三進、小林の一前バントで長野生還、中井二進、田口の代打石川中飛

◇３回（神３、巨０）

【神】梅野、岩田ともに遊ゴロ、俊介遊撃内野安打、上本の右前安打で俊介一挙三進、糸井の左前安打で俊介生還、上本二進、中谷四球で満塁、大山の中前安打で上本、糸井生還、中谷二進、鳥谷の遊ゴロで大山二封

【巨】陽岱鋼三振、マギー二ゴロ、坂本勇中飛

◇２回（両軍０）

【神】大山左飛、鳥谷投ゴロ、大和三振

【巨】村田遊ゴロ、長野、中井ともに四球で一、二塁、小林の三ゴロで長野三進、中井二進、田口二ゴロ

◇１回（両軍０）

【神】俊介三振、上本四球、糸井二飛、中谷中飛

【巨】陽岱鋼三振、マギー遊ゴロ、坂本勇左前安打、阿部中飛