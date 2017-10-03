【巨人】吉川尚３安打＆山本プロ１号満塁弾…ヤクルト戦経過

◆ヤクルト６―１０巨人（３日・神宮）

◇９回（巨４、ヤ０）

【巨】（投手秋吉、一塁武内）戸根の代打相川遊撃内野安打（代走橋本到）、陽岱鋼死球で橋本到二進、吉川尚の一塁前バントで橋本到三進、陽岱鋼二進、坂本勇敬遠で満塁、山本左越１号満塁本塁打、長野左前安打、宇佐見中飛、岡本三ゴロ

【ヤ】（投手篠原、右翼橋本到）雄平四球、バレンティンの三ゴロで雄平二進、中村の二ゴロで雄平三進、広岡三振

◇８回（両軍０）

【巨】（投手近藤、三塁藤井、遊撃広岡）宇佐見三振、岡本一飛、重信三振

【ヤ】（投手戸根）坂口投ゴロ、荒木三振、山田右飛

◇７回（両軍０）

【巨】吉川尚、坂本勇ともに二ゴロ、マギー左翼線二塁打（代走山本）、長野三ゴロ

【ヤ】（三塁山本）広岡中前安打、大引バント一飛、松岡の代打藤井投ゴロ併殺打

◇６回（巨３、ヤ０）

【巨】（投手山本）マギー左越１８号本塁打、長野遊ゴロ、宇佐見中前安打、岡本中飛、重信の右翼線二塁打で宇佐見三進、（投手松岡）桜井の代打亀井の右前安打で宇佐見、重信ともに生還、陽岱鋼三振

【ヤ】（投手高木勇）荒木左飛、山田死球、雄平の右前安打で山田三進、バレンティン、中村ともに三振

◇５回（巨０、ヤ３）

【巨】（投手石山）陽岱鋼二ゴロ、吉川尚右前安打、坂本勇右飛、マギーのとき吉川尚牽制死

【ヤ】山田投ゴロ、雄平二ゴロ、バレンティン右越二塁打、中村死球、広岡の初球に暴投でバレンティン三進、中村二進、広岡四球で満塁、大引の左前安打でバレンティン、中村ともに生還、広岡二進、石山の代打山崎四球で満塁、坂口のとき捕逸で広岡生還、大引三進、山崎二進、坂口一ゴロ

◇４回（巨０、ヤ２）

【巨】長野遊ゴロ、宇佐見二ゴロ、岡本左前安打、重信の中前安打で岡本二進、中川の代打小林二直

【ヤ】（投手桜井）バレンティン三ゴロ、中村二直、広岡左前安打、大引四球で広岡二進、ギルメットの代打大松の右前安打で広岡生還、大引三進（一塁代走三輪）、坂口の中前安打で大引生還、三輪二進、荒木二直

◇３回（巨０、ヤ１）

【巨】陽岱鋼三振、吉川尚右前安打、坂本勇の初球に吉川尚二盗、坂本勇の二ゴロで吉川尚三進、マギー遊ゴロ

【ヤ】ギルメット三振、坂口左邪飛、荒木左中間二塁打、山田の中前安打で荒木生還、雄平投ゴロ

◇２回（巨１、ヤ０）

【巨】宇佐見中越４号本塁打、岡本遊ゴロ、重信中飛、中川三振

【ヤ】バレンティン、中村ともに二ゴロ、広岡死球、大引三ゴロ

◇１回（巨２、ヤ０）

【巨】陽岱鋼遊ゴロ、吉川尚左前安打、坂本勇中越１５号２ラン、マギー、長野ともに三振

【ヤ】坂口遊撃内野安打、荒木の三ゴロで坂口二封、山田の中前安打で荒木三進、雄平二ゴロ併殺打