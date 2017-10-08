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【巨人】尾花コーチが編成本部アドバイザー、村田コーチがスコアラーに転任

2017年10月8日17時20分  スポーツ報知
  • 尾花コーチ

　巨人は８日、来季から尾花高夫投手コーチ（６０）が編成本部アドバイザーに、村田善則バッテリーコーチ（４３）が戦略室スコアラーに転任すると発表した。

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