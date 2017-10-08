ホーム
巨人
野球
サッカー
スポーツ
ゴルフ
芸能
社会
競馬
ギャンブル
レジャー
釣り
お知らせ
巨人
スコア
日程
順位表
個人成績
ファーム
三平コラム
名鑑
写真
ブログ
Twitter
【巨人】尾花コーチが編成本部アドバイザー、村田コーチがスコアラーに転任
2017年10月8日17時20分 スポーツ報知
尾花コーチ
巨人は８日、来季から尾花高夫投手コーチ（６０）が編成本部アドバイザーに、村田善則バッテリーコーチ（４３）が戦略室スコアラーに転任すると発表した。
ツイート
ニュース
順位表
スコア速報
【巨人】尾花コーチが編成本部アドバイザー、村田コーチがスコアラーに転任
（10月8日 17:20）
【巨人】吉川尚＆山本、ファーム日本選手権で来季の二塁手争いアピール
（10月8日 07:00）
【巨人】岡本、「誠也式育成法」で三塁コンバート…内田２軍監督が提唱
（10月8日 06:00）
【巨人】１１年盗塁王・藤村＆北が戦力外…今後はこれから
（10月8日 06:00）
【巨人】松本、涙の最終打席は初打席と同じ三ゴロ ナインの手で８度宙を舞う
（10月8日 06:00）
【巨人】１１年盗塁王の藤村大介が戦力外…北篤も
（10月7日 19:19）
【巨人】松本、試合後は８度胴上げ「勝って終わりたかった」
（10月7日 17:26）
ファーム情報
【巨人】岡本弾も２年連続Ｖ逃した
（10月7日 17:26）
ファーム情報
【巨人】２年連続ファーム日本一逃す…リリーフ陣誤算逆転許す
（10月7日 16:22）
ファーム情報
広島が初のファーム日本一 巨人に逆転勝ち
（10月7日 16:07）
ファーム情報
【巨人】引退する松本哲、最終試合は三ゴロ
（10月7日 15:51）
ファーム情報
【巨人】高木勇、森福が逆転許す…ファーム日本選手権
（10月7日 15:29）
ファーム情報
【巨人】岡本の左中間ソロで追加点…ファーム日本選手権
（10月7日 15:07）
ファーム情報
【巨人】山本の適時二塁打で先制
（10月7日 14:15）
ファーム情報
【巨人】４番・岡本、５番・宇佐見 広島先発は高橋昂…ファーム日本選手権スタメン発表
（10月7日 12:49）
【巨人】２軍がファーム日本選手権前にサイン会 引退発表の松本哲も参加
（10月7日 11:29）
【巨人】松本引退で山梨県出身現役プロ野球選手がゼロに 恩師らがねぎらいの言葉
（10月7日 08:00）
【巨人】３軍、“松本イズム”胸に７時間猛練習
（10月7日 07:00）
【巨人】吉川尚が！宇佐見が！ヤングＧ、ファーム日本一連覇と来季の飛躍誓った
（10月7日 06:00）
【巨人】松本「尊敬する原監督に使っていただいた。すごく感謝」…一問一答
（10月7日 06:00）
林家三平のドームすいません
写真部G担 G-Photobook
コラムでＨＯ！
一覧へ
小池都知事、１２年前と変わらなかった“あの表情”とサービス精神
（10月8日 16:00）
ノーベル賞作家カズオ・イシグロさんの「忘れられた巨人」を読んでみよう
（10月6日 16:00）
中邑真輔、ＷＷＥ王座へ「イヤァオッ」…金曜８時のプロレスコラム
（10月6日 08:00）
２年目のＢリーグに「多くの選手が恐れる存在」がやって来た
（10月5日 16:00）
虎の“シリーズ男”候補ＮＯ１はドラ１ルーキー・大山！高校監督が明かした勝負強さの秘密
（10月4日 16:00）
今日の
スポーツ報知
（東京版）
スポーツ報知
の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ
（最新更新分）
一覧へ
きょうの狙い目（住之江・住之江選手権初日）
ブログ舟券
10月8日
ｅｖｅｒｙ ｄａｙ チェック 中央版
南関東ブログ
10月8日
隣のレジェンド ７１歳トライアスリート
ランナーズ報知
10月6日
シュークリームをハッピーアレンジ
千春ちゃんの今週はコレッ！
10月5日
今季最終戦 相川ありがとう!! ヤクルト-巨人 6-10（10月3日＠神宮球場）
G-Photobook
10月4日
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
巨人
> 写真
野球
> プロ野球
> プロ野球速報
> MLB
> 高校野球
> アマ野球
> その他
> 写真
サッカー
> 日本代表
> 国内
> 海外
> 写真
スポーツ
> 相撲
> ボクシング
> 球技
> 冬スポ
> 格闘技
> その他
> 写真
ゴルフ
芸能
> 写真
社会
競馬
> 写真
ギャンブル
> 競輪
> ボート
> オート
doスポーツ
> ゴルフ情報
> 釣り
> ランニング
> ボーイズリーグ
趣味
> ゲーム
> パチンコ
事業
> スポーツ
> 文化・芸能
> 表彰
PR
フォトサービス
ショップ報知
会社案内
> 企業理念・編集指針
> サイトポリシー
> 購読案内
> バックナンバー
> お問い合わせ
> 広告ガイド
報知社会福祉事業団
スポーツ報知
見出し、記事、写真の無断転載を禁じます。Copyright © The Hochi Shimbun.