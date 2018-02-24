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【巨人】９回２死から和田が本塁打放つも３安打で完敗…オープン戦・ＤｅＮＡ戦経過

2018年2月24日15時55分  スポーツ報知
  • ７回１死、横浜・ソト（手前）に中越え本塁打を打たれた谷岡（奥）

　◆オープン戦　巨人１―３ＤｅＮＡ（２４日・那覇）

　◆試合経過

　◇９回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】ソト中前安打、細川投ゴロ併殺打、嶺井の代打佐野三振

　【巨】（捕手戸柱）田中俊遊ゴロ、山本三ゴロ、和田右越１号本塁打、長野三振　◇８回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】（投手戸根）楠本右越１号本塁打、宮本投ゴロ、乙坂の遊ゴロを北村が一塁に悪送球して乙坂二進、中川大の三ゴロで乙坂三進、白崎の２球目の後戸根のボークで乙坂生還、白崎三振

　【巨】（投手国吉）重信投ゴロ、松原三振、北村一飛

　◇７回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】（二塁山本、遊撃北村）宮崎二ゴロ、ソト中越１号本塁打、細川三振、嶺井左前安打、倉本二ゴロ

　【巨】（投手笠井、二塁柴田、三塁白崎）阿部の代打長野二ゴロ、岡本投手強襲内野安打、小林三ゴロ併殺打

　◇６回（両軍０）

　【Ｄ】（投手投手谷岡、右翼松原）桑原左前安打、大和中飛、乙坂左飛、ロペスの初球に桑原二盗、ロペス三振

　【巨】（投手桜井、一塁中川大、遊撃宮本、中堅楠本）吉川尚遊飛、田中俊二ゴロ失、山本のとき捕逸で田中俊二進、山本の一ゴロで田中俊三進、和田三振

　◇５回（両軍０）

　【Ｄ】（三塁田中俊、遊撃山本、左翼和田）ソト三ゴロ、細川中飛、嶺井右越二塁打、倉本二ゴロ

　【巨】阿部右飛、岡本一飛、小林一ゴロ失、重信四球で小林二進、陽岱鋼三振

　◇４回（両軍０）

　【Ｄ】乙坂一ゴロ、ロペス左邪飛、宮崎二ゴロ

　【巨】吉川尚遊ゴロ、坂本勇二ゴロ、ゲレーロ四球、マギー右飛

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】細川、嶺井ともに三振、倉本中前安打、桑原の遊ゴロ失で倉本二進、大和三振

　【巨】小林投ゴロ、重信二ゴロ、陽岱鋼中飛

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】ロペス捕飛、宮崎左飛、ソト三ゴロ

　【巨】マギー、阿部ともに三振、岡本二ゴロ

　◇１回（両軍０）

　【Ｄ】桑原遊ゴロ、大和、筒香ともに三振

　【巨】（左翼乙坂）陽岱鋼中越二塁打、吉川尚三邪飛、坂本勇中飛、ゲレーロのとき二塁牽制暴投で陽岱鋼三進、ゲレーロ投ゴロ

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