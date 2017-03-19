菊地絵理香、１０アンダー単独首位キープ
2017年3月19日1時50分 スポーツ報知
◆女子プロゴルフツアー Ｔポイントレディス第２日（１８日、鹿児島・高牧ＣＣ）
冷たい雨の中、予選ラウンドが終了した。単独首位で出た菊地絵理香が６９で回り、通算１０アンダーで単独首位をキープ。昨年４月以来のツアー通算３勝目に王手を掛けた。
初優勝を狙うペ・ヒギョン（韓国）が２打差の２位。通算３勝の渡辺彩香、同５勝の服部真夕が３打差３位で追う。
日本女子プロ選手権２勝の鈴木愛が６アンダーの５位。地元・鹿屋市出身の香妻琴乃、新海美優、福田真未、吉田弓美子が５アンダーの６位に並んだ。三ケ島かな、下川めぐみ、イ・ミニョン（韓国）らが４アンダーの１０位となった。
１０、１１、１４年賞金女王のアン・ソンジュ（韓国）、昨年大会覇者の大江香織、１２年賞金女王の全美貞（韓国）が３アンダーの１３位。３年連続賞金女王を目指すイ・ボミ（韓国）、工藤遥加らは２アンダーの１８位で続く。
アマチュアで地元・鹿児島市出身の勝みなみは１オーバーの３９位。同じく鹿児島出身のアマ・皆吉愛寿香（あすか、神村学園高１年）は２オーバーの４７位で、そろって予選を通過した。大会主催者とスポンサー契約を結ぶホステスプロ・木戸愛は、３オーバーの５８位で予選落ちした。