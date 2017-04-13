【皐月賞】ファンディーナは４枠８番、レイデオロは３枠５番に決定
2017年4月13日14時44分 スポーツ報知
第７７回皐月賞・Ｇ１（１６日、中山・芝２０００メートル）の枠順が１３日、決定した。
デビューから３連勝中で、６９年ぶりの牝馬Ｖを狙うファンディーナは４枠８番からの発走。同じく３戦全勝のレイデオロは３枠５番に決まった。枠順は以下の通り。
１枠１番 マイスタイル（横山典弘）
１枠２番 スワーヴリチャード（四位洋文）
２枠３番 コマノインパルス（江田照男）
２枠４番 カデナ（福永祐一）
３枠５番 レイデオロ（クリストフ・ルメール）
３枠６番 アウトライアーズ（田辺裕信）
４枠７番 ペルシアンナイト（ミルコ・デムーロ）
４枠８番 ファンディーナ（岩田康誠）
５枠９番 プラチナヴォイス（和田竜二）
５枠１０番 ダンビュライト（武豊）
６枠１１番 アルアイン（松山弘平）
６枠１２番 アメリカズカップ（松若風馬）
７枠１３番 サトノアレス（戸崎圭太）
７枠１４番 キングズラッシュ（柴田善臣）
７枠１５番 アダムバローズ（池添謙一）
８枠１６番 クリンチャー（藤岡佑介）
８枠１７番 ウインブライト（松岡正海）
８枠１８番 トラスト（柴田大知）