【天皇賞・春】枠順決定…武豊騎手のキタサンブラックは２枠３番、ルメール騎手のサトノダイヤモンドは８枠１５番
2017年4月27日14時37分 スポーツ報知
天皇賞・春・Ｇ１（４月３０日、京都・芝３２００メートル）の枠順が２７日、決定した。大阪杯を制し、同レースの連覇を狙うキタサンブラックは２枠３番。昨年、菊花賞と有馬記念を勝ち、前哨戦の阪神大賞典を完勝したサトノダイヤモンドは８枠１５番に決まった。枠順は以下の通り。
１枠１番
シャケトラ
田辺裕信
１枠２番
ラブラドライト
酒井学
２枠３番
キタサンブラック
武豊
２枠４番
スピリッツミノル
幸英明
３枠５番
ファタモルガーナ
浜中俊
３枠６番
シュヴァルグラン
福永祐一
４枠７番
アルバート
川田将雅
４枠８番
タマモベストプレイ
吉田隼人
５枠９番
ディーマジェスティ
蛯名正義
５枠１０番
アドマイヤデウス
岩田康誠
６枠１１番
プロレタリアト
杉原誠人
６枠１２番
ゴールドアクター
横山典弘
７枠１３番
トーセンバジル
四位洋文
７枠１４番
ワンアンドオンリー
和田竜二
８枠１５番
サトノダイヤモンド
クリストフ・ルメール
８枠１６番
レインボーライン
ミルコ・デムーロ
８枠１７番
ヤマカツライデン
松山弘平