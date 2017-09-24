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武豊らサイン入りグッズが落札　チャリティー総額９３万４０００円を福島県に寄付

2017年9月24日18時47分  スポーツ報知

　日本騎手クラブによる第１０回ジョッキーフェスティバルが２４日、阪神競馬場で行われた。総額９３万４０００円が東日本大震災の被災地、福島県へ寄付される。

　チャリティーオークションでは、北村友一騎手提供の「２０１６年福島牝馬Ｓサイン入りパネル・長靴・ムチ」が１万８０００円、岩田康誠騎手提供の「ディープブリランテジャンパー（２種）・クオカード（２０１２年ローズＳ、同ＪＢＣレディスクラシック、２００５年函館記念）」が３万５０００円、クリストフ・ルメール騎手提供の「２０１７年日本ダービー、オークス、ヴィクトリアマイルサイン入りパネル・Ｔシャツ（白・黒）・トートバッグ（２個）・日本ダービー優勝記念扇子（２個）・オフィシャルジャンパー」が７万５０００円、「第１０回ジョッキーフェスティバル特製ゼッケン（和田竜二騎手・岩田康誠騎手・Ｃルメール騎手・北村友一騎手サイン入り）」及び「２０１７年大阪杯の誘導馬着用ゼッケン（武豊騎手サイン入り）」の２枚セットが１０万６０００円で落札された。

　また、イベント広場では１枚１０００円のチャリティーゼッケンが先着７００枚で開門から販売され、９時３０分に完売した。

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