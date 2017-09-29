【凱旋門賞】枠順決定！サトノダイヤモンドは１３番 ノブレスは５番
2017年9月29日7時34分 スポーツ報知
仏Ｇ１・第９６回凱旋門賞（１０月１日、仏シャンティイ競馬場・芝２４００メートル）の枠順が、現地時間２８日に決まった。日本の悲願を目指すサトノダイヤモンド（牡４歳、栗東・池江泰寿厩舎）は１８頭立ての１３番ゲート、サトノノブレス（牡７歳、同）は５番ゲートからの発走が決定。Ｇ１を４連勝中で前売りで断然の人気を集めるエネイブル（牝３歳、英ゴスデン厩舎）は２番ゲートから頂点を狙う。
１（１８） ザラック スミヨン
２（１２） ドーハドリーム ブノワ
３（１１） ワンフットインヘヴン ドイル
４（１） ユリシーズ クローリー
５（３） クロスオブスターズ バルザローナ
６（１６） シルバーウェーヴ ブドー
７（７） アイダホ ヘファナン
８（１０） チンギスシークレット デフリース
９（１３） サトノダイヤモンド ルメール
１０（５） サトノノブレス 川田
１１（６） イキートス シュタルケ
１２（９） オーダーオブセントジョージ Ｄオブライエン
１３（１７）セブンスヘブン スマレン
１４（４） ブラムト Ｃデムーロ
１５（１５）カプリ ローダン
１６（１４）プリュマティック ギュイヨン
１７（２） エネイブル デットーリ
１８（８） ウィンター ムーア
※左は馬番、カッコ内の数字がゲート番。馬券は馬番で発売される。