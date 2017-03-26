【ドバイターフ】日本馬が連覇！ヴィブロスがＶ…レース結果（全着順）

第２２回ドバイターフ（芝１８００メートル＝１３頭立て）が２５日（日本時間２６日）、メイダン競馬場で行われ、日本から参戦したＪ．モレイラ騎乗のヴィブロスが最後の直線で外から豪快に差し切り優勝。２着にはＧ．ブノワ騎乗のエシェム、３着にはＷ．ビュイック騎乗のリブチェスターが入った。全馬の着順は以下の通り。

１着 ９番ヴィブロス（牝4、Ｊ．モレイラ）

２着 ３番エシェム（牡4、Ｇ．ブノワ）

３着 １番リブチェスター（牡4、Ｗ．ビュイック）

４着 ２番ザラック（牡4、Ｃ．スミヨン）

５着 ６番ムタケイエフ（セ6、Ｊ．クローリー）

６着 ４番デコレーテッドナイト（牡5、Ａ．アッゼニ）

７着 １２番ドーヴィル（牡4、Ｒ．ムーア）

８着 １１番クーガーマウンテン（牡6、Ｄ．オブライエン）

９着 １０番デットコレクター（セ4、Ｍ．ロッド）

10着 ８番ベリースペシャル（牝5、Ｓ．デソウサ）

11着 ７番モンディアリスト（牡７、Ｄ．タドホープ）

12着 １３番ロングアイランドサウンド（牡4、Ｓ．ヘファナン）

13着 ５番オパールティアラ（牝4、Ｏ．マーフィー）