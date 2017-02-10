【Ｕ１９女子】トレーニングキャンプ招集２５人発表
2017年2月10日21時20分 スポーツ報知
日本サッカー協会は１０日、１９日から大阪で行うトレーニングキャンプに招集するＵ－１９日本女子代表（池田太監督）候補メンバー２５人を発表した。
昨年のＵ１７女子Ｗ杯準優勝メンバーが中心で、浦和からＭＦ長野風花ら最多の５人（加入予定者含む）。日テレ（下部組織含む）、ＩＮＡＣ神戸、Ｃ大阪堺から３人が名を連ねた。
合宿２日目の２０日には伊賀との練習試合（Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）が予定されている。
▼ＧＫ
福田 まい（藤枝順心高→Ｆ日体大）
鈴木あぐり（常盤木学園高→マイナビ）
スタンボー華（ＪＦＡアカデミー福島→ＩＮＡＣ神戸）
▼ＤＦ
宮川 麻都（日テレ）
南 萌華（浦和）
大熊 良奈（ＪＦＡアカデミー福島→浦和）
小野 奈菜（日テレ・メニーナ）
高平 美憂（ＪＦＡアカデミー福島）
北村菜々美（Ｃ大阪堺）
牛島 理子（日ノ本学園高）
高橋 はな（浦和）
▼ＭＦ
林 穂之香（Ｃ大阪堺）
福田 ゆい（藤枝順心高→ＩＮＡＣ神戸）
村上 真帆（十文字高→早稲田大）
平塚 万貴（日ノ本学園高→ＩＮＡＣ神戸）
長嶋 玲奈（浦和）
佐藤 瑞夏（千葉Ｕ－１８）
長野 風花（浦和）
▼ＦＷ
児野 楓香（Ｆ日体大）
目原 莉奈（日ノ本学園高→Ｆ日体大）
松本茉奈加（十文字高→早大）
植木 理子（日テレ・メニーナ）
宮澤ひなた（星槎国際高湘南）
宝田 沙織（Ｃ大阪堺）
遠藤 純（ＪＦＡアカデミー福島）