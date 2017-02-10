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【Ｕ１９女子】トレーニングキャンプ招集２５人発表

2017年2月10日21時20分  スポーツ報知
  • 浦和から選出された（左上から）大熊、南、（左下から）長嶋、長野

　日本サッカー協会は１０日、１９日から大阪で行うトレーニングキャンプに招集するＵ－１９日本女子代表（池田太監督）候補メンバー２５人を発表した。

　昨年のＵ１７女子Ｗ杯準優勝メンバーが中心で、浦和からＭＦ長野風花ら最多の５人（加入予定者含む）。日テレ（下部組織含む）、ＩＮＡＣ神戸、Ｃ大阪堺から３人が名を連ねた。

　合宿２日目の２０日には伊賀との練習試合（Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）が予定されている。

　▼ＧＫ
　福田　まい（藤枝順心高→Ｆ日体大）
　鈴木あぐり（常盤木学園高→マイナビ）
　スタンボー華（ＪＦＡアカデミー福島→ＩＮＡＣ神戸）
　▼ＤＦ
　宮川　麻都（日テレ）
　南　　萌華（浦和）
　大熊　良奈（ＪＦＡアカデミー福島→浦和）
　小野　奈菜（日テレ・メニーナ）
　高平　美憂（ＪＦＡアカデミー福島）
　北村菜々美（Ｃ大阪堺）
　牛島　理子（日ノ本学園高）
　高橋　はな（浦和）
　▼ＭＦ
　林　穂之香（Ｃ大阪堺）
　福田　ゆい（藤枝順心高→ＩＮＡＣ神戸）
　村上　真帆（十文字高→早稲田大）
　平塚　万貴（日ノ本学園高→ＩＮＡＣ神戸）
　長嶋　玲奈（浦和）
　佐藤　瑞夏（千葉Ｕ－１８）
　長野　風花（浦和）
　▼ＦＷ
　児野　楓香（Ｆ日体大）
　目原　莉奈（日ノ本学園高→Ｆ日体大）
　松本茉奈加（十文字高→早大）
　植木　理子（日テレ・メニーナ）
　宮澤ひなた（星槎国際高湘南）
　宝田　沙織（Ｃ大阪堺）
　遠藤　　純（ＪＦＡアカデミー福島）

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