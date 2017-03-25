【日本代表】ＡＦＣがＷ杯最終予選予備登録９７人公表 鹿島ＦＷ鈴木、大宮ＭＦ江坂も

アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）は２５日までにロシアＷ杯アジア最終予選の予備登録メンバーを公式サイトで発表した。日本代表は９７人が登録されている。ＦＷ鈴木優磨（鹿島）、ＭＦ江坂任（大宮）が入っている。また海外組でもＭＦＭＦ加藤恒平（ポドベスキジェ＝ポーランド）が入った。昨年９月にＡＦＣで発表された予備登録８９人から新たに８人が追加。追加されたのは鈴木、江坂、加藤のほかには、ＤＦ室屋成（Ｆ東京）、ＭＦ橋本拳人（Ｆ東京）、ＭＦ中島翔哉（Ｆ東京）、ＦＷ長沢駿（Ｇ大阪）、ＦＷ鈴木武蔵（新潟）。９７人のメンバーは次の通り。

▽ＧＫ（８人）権田修一（鳥栖）林彰洋（Ｆ東京）東口順昭（Ｇ大阪）川島永嗣（メス＝フランス）櫛引政敏（岡山）中村航輔（柏）西川周作（浦和）六反勇治（清水）

▽ＤＦ（２６人）藤春広輝（Ｇ大阪）岩波拓也（神戸）川口尚紀（新潟）車屋紳太郎（川崎）槙野智章（浦和）丸山祐市（Ｆ東京）松原健（横浜Ｍ）水本裕貴（広島）森重真人（Ｆ東京）室屋成（Ｆ東京）長友佑都（インテル＝イタリア）丹羽大輝（Ｇ大阪）大武峻（名古屋）小川諒也（Ｆ東京）太田宏介（Ｆ東京）酒井高徳（ハンブルガーＳＶ＝ドイツ）、酒井宏樹（マルセイユ＝フランス）塩谷司（広島）昌子源（鹿島）武岡優斗（川崎）内田篤人（シャルケ０４＝ドイツ）植田直通（鹿島）宇賀神友弥（浦和）山中亮輔（横浜Ｍ）米倉恒貴（Ｇ大阪）吉田麻也（サウサンプトン）

▽ＭＦ（３６人）青山敏弘（広島）遠藤航（浦和）遠藤康（鹿島）江坂任（大宮）藤田直之（神戸）長谷部誠（フランクフルト＝ドイツ）橋本拳人（Ｆ東京）本田圭佑（ＡＣミラン＝イタリア）細貝萌（柏）井手口陽介（Ｇ大阪）香川真司（ドルトムント＝ドイツ）柏木陽介（浦和）加藤恒平（ポドベスキジェ＝ポーランド）喜田拓也（横浜Ｍ）清武弘嗣（Ｃ大阪）小林祐希（ヘーレンフェーン＝オランダ）今野泰幸（Ｇ大阪）南野拓実（ザルツブルク＝オーストリア）森岡亮太（シロンスク＝ポーランド）永木亮太（鹿島）長沢和輝（浦和）中島翔哉（Ｆ東京）中村憲剛（川崎）大島僚太（川島）大森晃太郎（神戸）大谷秀和（柏）斎藤学（横浜Ｍ）瀬戸貴幸（アストラ＝ルーマニア）柴崎岳（テネリフェ＝スペイン）柴崎晃誠（広島）高橋秀人（神戸）谷口彰悟（川崎）山田大記（カールスルーエ＝ドイツ）山口蛍（Ｃ大阪）高萩洋次郎（Ｆ東京）米本拓司（Ｆ東京）

▽ＦＷ（２７人）浅野拓磨（シュツットガルト＝ドイツ）原口元気（ヘルタ＝ドイツ）ハーフナー・マイク（デン・ハーグ＝オランダ）指宿洋史（千葉）乾貴士（エイバル＝スペイン）柿谷曜一朗（Ｃ大阪）金崎夢生（鹿島）川又堅碁（磐田）小林悠（川崎）興梠慎三（浦和）久保裕也（ゲント＝ベルギー）倉田秋（Ｇ大阪）宮市亮（ザンクトパウリ＝ドイツ）武藤嘉紀（マインツ＝ドイツ）武藤雄樹（浦和）永井謙佑（Ｆ東京）長沢駿（Ｇ大阪）岡崎慎司（レスター＝イングランド）大久保嘉人（Ｆ東京）大迫勇也（１ＦＣケルン＝ドイツ）杉本健勇（Ｃ大阪）鈴木武蔵（新潟）鈴木優磨（鹿島）高木俊幸（浦和）田中順也（神戸）豊田陽平（鳥栖）宇佐美貴史（アウクスブルク＝ドイツ）