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【Ｗ杯予選】ハリル・ジャパン首位浮上！　サウジがイラクに勝利も得失点差で上回る

2017年3月29日7時51分  スポーツ報知
  • 試合後、スタンドに向かって笑顔のハリルホジッチ監督（カメラ・竜田　卓）

　ロシアＷ杯アジア最終予選Ｂ組　サウジアラビア１－０イラク　（２８日、キングファハド　インターナショナルスタジアム）

　ロシアＷ杯アジア最終予選は２８日、各地で行われ、第６節終了時点で首位のサウジアラビアはホームでイラクと対戦。０―０で迎えた後半８分にＭＦシェハリ（アルナスル）が約２２メートルの左足ミドルシュートを決めて、サウジアラビアが先制。６万１５３人の観客から大歓声があがった。試合はそのままサウジアラビアが１―０でイラクに勝利。この結果、勝ち点を１６に伸ばしたが、得失点差で日本が首位に浮上。サウジは２位となった。

　▼Ａ組順位

　（１）イラン　勝ち点１７　得失点差＋６

　（２）韓国　勝ち点１３　得失点差＋２

　（３）ウズベキスタン　勝ち点１２　得失点差＋２

　（４）シリア　勝ち点８　得失点差－１

　（５）中国　勝ち点５　得失点差－４

　（６）カタール　勝ち点４　得失点差－５

　▼Ｂ組順位

　（１）日本　勝ち点１６　得失点差＋９

　（２）サウジアラビア　勝ち点１６　得失点差＋８

　（３）オーストラリア　勝ち点１３　得失点差＋５

　（４）ＵＡＥ　勝ち点９　得失点差－３

　（５）イラク　勝ち点４　得失点差－２

　（６）タイ　勝ち点１　得失点差－１６

※第７節終了時点。上位２チームがＷ杯出場権獲得。３位同士がアジア・プレーオフに出場。

試合詳細
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