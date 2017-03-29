【Ｗ杯予選】ハリル・ジャパン首位浮上！ サウジがイラクに勝利も得失点差で上回る

ロシアＷ杯アジア最終予選Ｂ組 サウジアラビア１－０イラク （２８日、キングファハド インターナショナルスタジアム）

ロシアＷ杯アジア最終予選は２８日、各地で行われ、第６節終了時点で首位のサウジアラビアはホームでイラクと対戦。０―０で迎えた後半８分にＭＦシェハリ（アルナスル）が約２２メートルの左足ミドルシュートを決めて、サウジアラビアが先制。６万１５３人の観客から大歓声があがった。試合はそのままサウジアラビアが１―０でイラクに勝利。この結果、勝ち点を１６に伸ばしたが、得失点差で日本が首位に浮上。サウジは２位となった。

▼Ａ組順位

（１）イラン 勝ち点１７ 得失点差＋６

（２）韓国 勝ち点１３ 得失点差＋２

（３）ウズベキスタン 勝ち点１２ 得失点差＋２

（４）シリア 勝ち点８ 得失点差－１

（５）中国 勝ち点５ 得失点差－４

（６）カタール 勝ち点４ 得失点差－５

▼Ｂ組順位

（１）日本 勝ち点１６ 得失点差＋９

（２）サウジアラビア 勝ち点１６ 得失点差＋８

（３）オーストラリア 勝ち点１３ 得失点差＋５

（４）ＵＡＥ 勝ち点９ 得失点差－３

（５）イラク 勝ち点４ 得失点差－２

（６）タイ 勝ち点１ 得失点差－１６

※第７節終了時点。上位２チームがＷ杯出場権獲得。３位同士がアジア・プレーオフに出場。