【Ｕ１６】モンテギュー国際大会メンバー、市船橋高のＭＦ井上ら１９人発表
2017年4月3日19時7分 スポーツ報知
日本サッカー協会は３日、Ｕ―１６日本代表のフランス遠征（４月８～１９日）メンバー１９人を発表した。
Ｊリーグの下部組織がズラリと名を連ねる中、高校のチームからＭＦ井上怜（１６）＝市船橋高＝、西川潤（１５）＝桐光学園高＝、ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８からＤＦ狩野奏人（１５）、ＭＦ瀬畠義成（１６）が選ばれた。同遠征ではモンテギュー国際大会に参加。日本は１次リーグはＤ組で、米国、ベルギーと対戦する。メンバーは次の通り。
▽ＧＫ
〔１〕小久保玲央ブライアン（柏Ｕ―１８）
〔１２〕山田大樹（鹿島ユース）
▽ＤＦ
〔３〕狩野奏人（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）
〔１７〕塚元大（Ｇ大阪ユース）
〔２〕本間洋平（札幌Ｕ―１８）
〔１５〕森璃太（川崎Ｕ―１８）
〔１４〕佐古真礼（東京Ｖジュニアユース）
▽ＭＦ〔４〕成瀬竣平（名古屋Ｕ１８）
〔１６〕井上怜（市船橋高）
〔５〕瀬畠義成（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）
〔６〕谷本駿介（Ｃ大阪Ｕ―１８）
〔１８〕岩本翔（Ｇ大阪ユース）
〔８〕川本梨誉（清水ユース）
〔７〕山本理仁（東京Ｖユース）
〔９〕西川潤（桐光学園高）
▽ＦＷ
〔１０〕藤尾翔太（Ｃ大阪Ｕ―１８）
〔１１〕ブラウン ノア賢信（横浜Ｍユース）
〔１９〕宮城天（川崎Ｕ―１８）
〔１３〕斉藤光毅（横浜Ｃユース）
※〔〕は背番号
◇日程（モンテギュー国際大会）
▼４月１２日 対Ｕ―１６ベルギー
▼同１３日 対Ｕ―１６米国
▼同１５日 準決勝
▼同１７日 決勝