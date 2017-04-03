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【Ｕ１６】モンテギュー国際大会メンバー、市船橋高のＭＦ井上ら１９人発表

2017年4月3日19時7分  スポーツ報知

　日本サッカー協会は３日、Ｕ―１６日本代表のフランス遠征（４月８～１９日）メンバー１９人を発表した。

　Ｊリーグの下部組織がズラリと名を連ねる中、高校のチームからＭＦ井上怜（１６）＝市船橋高＝、西川潤（１５）＝桐光学園高＝、ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８からＤＦ狩野奏人（１５）、ＭＦ瀬畠義成（１６）が選ばれた。同遠征ではモンテギュー国際大会に参加。日本は１次リーグはＤ組で、米国、ベルギーと対戦する。メンバーは次の通り。

　▽ＧＫ
　〔１〕小久保玲央ブライアン（柏Ｕ―１８）
　〔１２〕山田大樹（鹿島ユース）
　▽ＤＦ
　〔３〕狩野奏人（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）
　〔１７〕塚元大（Ｇ大阪ユース）
　〔２〕本間洋平（札幌Ｕ―１８）
　〔１５〕森璃太（川崎Ｕ―１８）
　〔１４〕佐古真礼（東京Ｖジュニアユース）
　▽ＭＦ〔４〕成瀬竣平（名古屋Ｕ１８）
　〔１６〕井上怜（市船橋高）
　〔５〕瀬畠義成（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）
　〔６〕谷本駿介（Ｃ大阪Ｕ―１８）
　〔１８〕岩本翔（Ｇ大阪ユース）
　〔８〕川本梨誉（清水ユース）
　〔７〕山本理仁（東京Ｖユース）
　〔９〕西川潤（桐光学園高）
　▽ＦＷ
　〔１０〕藤尾翔太（Ｃ大阪Ｕ―１８）
　〔１１〕ブラウン　ノア賢信（横浜Ｍユース）
　〔１９〕宮城天（川崎Ｕ―１８）
　〔１３〕斉藤光毅（横浜Ｃユース）
　※〔〕は背番号

　◇日程（モンテギュー国際大会）
　▼４月１２日　対Ｕ―１６ベルギー
　▼同１３日　対Ｕ―１６米国
　▼同１５日　準決勝
　▼同１７日　決勝

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