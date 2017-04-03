【Ｕ１６】モンテギュー国際大会メンバー、市船橋高のＭＦ井上ら１９人発表

日本サッカー協会は３日、Ｕ―１６日本代表のフランス遠征（４月８～１９日）メンバー１９人を発表した。

Ｊリーグの下部組織がズラリと名を連ねる中、高校のチームからＭＦ井上怜（１６）＝市船橋高＝、西川潤（１５）＝桐光学園高＝、ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８からＤＦ狩野奏人（１５）、ＭＦ瀬畠義成（１６）が選ばれた。同遠征ではモンテギュー国際大会に参加。日本は１次リーグはＤ組で、米国、ベルギーと対戦する。メンバーは次の通り。

▽ＧＫ

〔１〕小久保玲央ブライアン（柏Ｕ―１８）

〔１２〕山田大樹（鹿島ユース）

▽ＤＦ

〔３〕狩野奏人（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）

〔１７〕塚元大（Ｇ大阪ユース）

〔２〕本間洋平（札幌Ｕ―１８）

〔１５〕森璃太（川崎Ｕ―１８）

〔１４〕佐古真礼（東京Ｖジュニアユース）

▽ＭＦ〔４〕成瀬竣平（名古屋Ｕ１８）

〔１６〕井上怜（市船橋高）

〔５〕瀬畠義成（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）

〔６〕谷本駿介（Ｃ大阪Ｕ―１８）

〔１８〕岩本翔（Ｇ大阪ユース）

〔８〕川本梨誉（清水ユース）

〔７〕山本理仁（東京Ｖユース）

〔９〕西川潤（桐光学園高）

▽ＦＷ

〔１０〕藤尾翔太（Ｃ大阪Ｕ―１８）

〔１１〕ブラウン ノア賢信（横浜Ｍユース）

〔１９〕宮城天（川崎Ｕ―１８）

〔１３〕斉藤光毅（横浜Ｃユース）

※〔〕は背番号

◇日程（モンテギュー国際大会）

▼４月１２日 対Ｕ―１６ベルギー

▼同１３日 対Ｕ―１６米国

▼同１５日 準決勝

▼同１７日 決勝