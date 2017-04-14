【Ｕ１５】デッレナツィオーニ国際大会参加の２０人発表
2017年4月14日19時24分 スポーツ報知
日本サッカー協会は１４日、デッレナツィオーニ国際大会（４月２５日～５月１日・イタリアなど）に参加するＵ―１５日本代表メンバー２０人を発表した。メンバーは次の通り。日本はＡ組で２５日にＵＡＥ、２６日にイタリア、２７日にポルトガルと対戦する。準決勝、決勝（もしくは順位決定戦）は２９日、５月１日。
▽ＧＫ
〔１〕山田大樹（鹿島ユース）、〔１８〕鈴木彩艶（浦和ジュニアユース）
▽ＤＦ
〔２〕半田陸（山形ユース）、〔５〕下川太陽（Ｃ大阪Ｕ―１８）、〔１２〕古薗汰久己（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５）、〔１６〕横川旦陽（湘南Ｕ―１５平塚）、〔１５〕佐藤優斗（浦和ジュニアユース）、〔４〕鈴木海音（磐田Ｕ―１５）、〔３〕佐古真礼（東京Ｖジュニアユース）
▽ＭＦ
〔６〕荒木遼太郎（東福岡高）、〔８〕渡辺綾平（前橋育英高）、〔７〕西川潤（桐光学園高）、〔２０〕前田龍大（Ｃ大阪Ｕ―１５）、〔１０〕成岡輝瑠（清水ジュニアユース）、〔１３〕角昂志郎（東京武蔵野シティＦＣ・Ｕ―１５）、〔１９〕植田啓太（横浜Ｍジュニアユース）
▽ＦＷ
〔９〕吉田有志（Ｃ大阪Ｕ―１５）、〔１１〕近藤蔵波（Ｃ大阪Ｕ―１５）、〔１４〕中野桂太（京都Ｕ―１５）、〔１７〕大沢朋也（大宮ジュニアユース）
※名前の前の〔〕内は背番号、（）内は所属。