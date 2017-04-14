【Ｕ１６】米国に競り勝ち準決勝進出…モンテギュー国際大会

モンテギュー国際大会（フランス）に参加しているＵ―１６日本代表は現地時間１３日、Ｕ―１６米国代表に３―２で勝ち、１次リーグＤ組首位となり、準決勝に進出した。

日本は前半３分に失点したが、前半２９分にＦＷ宮城天（川崎Ｕ―１８）のゴールで同点。前半は１―１で折り返したが、後半２６分にＦＷ藤尾翔太（Ｃ大阪Ｕ―１８）、同２８分にＦＷブラウンノア賢信（横浜Ｍユース）が決め、最終的に３―２で勝った。出場メンバーは次の通り。

▽ＧＫ 小久保玲央ブライアン（柏Ｕ―１８）

▽ＤＦ 本間洋平（札幌Ｕ―１８）狩野奏人（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）佐古真礼（東京Ｖジュニアユース）塚元大（Ｇ大阪ユース）

▽ＭＦ 井上怜（市船橋高）瀬畠義成（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）岩本翔（Ｇ大阪ユース）谷本駿介（Ｃ大阪Ｕ―１８）

▽ＦＷ 宮城天（川崎Ｕ―１８）藤尾翔太（Ｃ大阪Ｕ―１８）

◇交代

後１分 宮城→斉藤光毅（横浜Ｃユース）

後２７分 藤尾→ブラウンノア賢信（横浜Ｍユース）

後３０分 佐古→木村誠二（Ｆ東京Ｕ―１８）

後３０分 瀬畠→川本梨誉（清水ユース）

後３０分 谷本→成瀬竣平（名古屋Ｕ１８）

１５日の準決勝ではＵ―１６ポルトガル代表と対戦する。