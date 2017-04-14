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【Ｕ１６】米国に競り勝ち準決勝進出…モンテギュー国際大会

2017年4月14日19時25分  スポーツ報知

　モンテギュー国際大会（フランス）に参加しているＵ―１６日本代表は現地時間１３日、Ｕ―１６米国代表に３―２で勝ち、１次リーグＤ組首位となり、準決勝に進出した。

　日本は前半３分に失点したが、前半２９分にＦＷ宮城天（川崎Ｕ―１８）のゴールで同点。前半は１―１で折り返したが、後半２６分にＦＷ藤尾翔太（Ｃ大阪Ｕ―１８）、同２８分にＦＷブラウンノア賢信（横浜Ｍユース）が決め、最終的に３―２で勝った。出場メンバーは次の通り。

　▽ＧＫ　小久保玲央ブライアン（柏Ｕ―１８）

　▽ＤＦ　本間洋平（札幌Ｕ―１８）狩野奏人（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）佐古真礼（東京Ｖジュニアユース）塚元大（Ｇ大阪ユース）

　▽ＭＦ　井上怜（市船橋高）瀬畠義成（ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８）岩本翔（Ｇ大阪ユース）谷本駿介（Ｃ大阪Ｕ―１８）

　▽ＦＷ　宮城天（川崎Ｕ―１８）藤尾翔太（Ｃ大阪Ｕ―１８）

　◇交代

　後１分　宮城→斉藤光毅（横浜Ｃユース）

　後２７分　藤尾→ブラウンノア賢信（横浜Ｍユース）

　後３０分　佐古→木村誠二（Ｆ東京Ｕ―１８）

　後３０分　瀬畠→川本梨誉（清水ユース）

　後３０分　谷本→成瀬竣平（名古屋Ｕ１８）

　１５日の準決勝ではＵ―１６ポルトガル代表と対戦する。

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