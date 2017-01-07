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【新潟】ＧＫ川浪、契約更新
2017年1月7日23時44分 スポーツ報知
Ｊ１の新潟は７日、ＧＫ川浪吾郎（２５）と今季の契約を更新したと発表した。
昨季はＪ１リーグ戦５試合に出場。ルヴァン杯（旧ナビスコ杯５試合、天皇杯１試合に出場した。
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