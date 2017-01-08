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【新潟】ＭＦ小泉と契約を更新…今季は３０試合出場
2017年1月8日22時52分 スポーツ報知
Ｊ１の新潟は８日、ＭＦ小泉慶（２１）と今季の契約を更新したと発表した。
昨季はＪ１リーグ戦３０試合に出場。ルヴァン杯（旧ナビスコ杯）に４試合、天皇杯に２試合出場した。
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