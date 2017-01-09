【高校サッカー】優秀選手に青森山田から６人

◆第９５回全国高校サッカー選手権大会 ▽決勝 前橋育英０－５青森山田（９日・埼玉スタジアム）

第９５回全国高校サッカー選手権大会は決勝で青森山田（青森）が５―０で前橋育英（群馬）を下し、初優勝を飾った。試合後には大会優秀選手３４人が発表。青森山田からＧＫ広末陸（３年）ら６人が選出された。優秀選手は次の通り。

▼ＧＫ 広末陸（青森山田＝３）月田啓（前橋育英＝３）深谷圭佑（帝京長岡＝３）

▼ＤＦ 橋本恭輔（青森山田＝３）三国スティビアエブス（青森山田＝３）松田陸（前橋育英＝２）渡辺泰基（前橋育英＝２）玄尚悟（東海大仰星＝３）阿部海大（東福岡＝２）、小田逸稀（東福岡＝３）佐藤瑶大（駒大高＝３）和田大樹（尚志＝３）常盤悠（尚志＝３）杉山弾斗（市船橋＝２）杉岡大暉（市船橋＝３）原輝綺（市船橋＝３）

▼ＭＦ 住永翔（青森山田＝３）高橋壱晟（青森山田＝３）大塚諒（前橋育英＝３）鍬先祐弥（東福岡＝３）高江麗央（東福岡＝３）小川開喜（正智深谷＝３）持井響太（滝川二＝３）西田直也（駒大高＝２）金子大毅（市船橋＝３）薬真寺孝弥（長崎総科大付＝３）鳥海芳樹（桐光学園＝３）

▼ＦＷ鳴海彰人（青森山田＝３）飯島陸（前橋育英＝２）長崎達也（佐野日大＝３）宮崎純真（山梨学院＝１）安藤瑞季（長崎総科大付＝２）伊藤龍生（米子北＝３）岩崎悠人（京都橘＝３）

※カッコ内の数字は学年