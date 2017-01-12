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【京都】ＤＦ高橋、契約更新…今季１５試合出場

2017年1月12日18時11分  スポーツ報知

　Ｊ２の京都は１２日、ＤＦ高橋祐治（２３）と今季の契約を更新したと発表した。

　昨季はＪ２リーグ戦１５試合に出場した。

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