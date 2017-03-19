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【ＪＦＬ】ヴィアティン八戸、ＦＣ大阪が開幕３連勝！　ＭＩＯびわこ滋賀は初黒星

2017年3月19日17時3分  スポーツ報知

　ＪＦＬ（日本フットボールリーグ）は１８、１９日に第１ステージの第３節８試合が行われた。ヴァンラーレ八戸はヴィアティン三重を１―０、ＦＣ大阪は栃木ウーヴァＦＣを２―１で下し、３連勝。開幕２連勝だったＭＩＯびわこ滋賀はホンダロックＳＣに０―２で敗れて初黒星となった。今節の試合結果は次の通り。

　◇３月１８日

　▽だいぎんサッカー・ラグビー場Ａコート

ヴェルスパ大分（３）　０（０―０、０―０）０　ＦＣ今治（３）

　▽ケーズデンキスタジアム水戸

流経大ドラゴンズ龍ケ崎（５）　１（０―０、１―１）１　東京武蔵野シティＦＣ（１）

　▼得点者【流】宮津【東】石原

　▽柏の葉公園総合競技場

ラインメール青森（４）　１（０―０、１―０）０　ブリオベッカ浦安（１）

　▼得点者【青】横野

　◇３月１９日

　▽宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場

ホンダロックＳＣ（５）　２（１―０、１―０）０　ＭＩＯびわこ滋賀（６）

　▼得点者【ホ】池上、宮路

　▽Ｊ―ＧＲＥＥＮ堺メインフィールド（Ｓ１）

ＦＣ大阪（９）　２（０―０、２―１）１　栃木ウーヴァＦＣ（０）

　▼得点者【大】木匠、池永【栃】村岡

　▽ダイハツスタジアム

ヴァンラーレ八戸（９）　１（１―０、０―０）０　ヴィアティン三重（４）

　▼得点者【八】村上

　▽名古屋市港サッカー場

ソニー仙台ＦＣ（６）　５（２―２、３―２）４　ＦＣマルヤス岡崎（１）

　▼得点者【仙】藤原、内野、秋元、吉田、冨沢【岡】佐野、盛礼良、熊沢２

　▽都田サッカー場

ホンダＦＣ（７）　２（０―０、２―０）０　奈良クラブ（０）

　▼得点者【ホ】栗本、久野

　※チーム名の後のカッコ内は勝ち点。

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