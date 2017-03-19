【ＪＦＬ】ヴィアティン八戸、ＦＣ大阪が開幕３連勝！ ＭＩＯびわこ滋賀は初黒星
2017年3月19日17時3分 スポーツ報知
ＪＦＬ（日本フットボールリーグ）は１８、１９日に第１ステージの第３節８試合が行われた。ヴァンラーレ八戸はヴィアティン三重を１―０、ＦＣ大阪は栃木ウーヴァＦＣを２―１で下し、３連勝。開幕２連勝だったＭＩＯびわこ滋賀はホンダロックＳＣに０―２で敗れて初黒星となった。今節の試合結果は次の通り。
◇３月１８日
▽だいぎんサッカー・ラグビー場Ａコート
ヴェルスパ大分（３） ０（０―０、０―０）０ ＦＣ今治（３）
▽ケーズデンキスタジアム水戸
流経大ドラゴンズ龍ケ崎（５） １（０―０、１―１）１ 東京武蔵野シティＦＣ（１）
▼得点者【流】宮津【東】石原
▽柏の葉公園総合競技場
ラインメール青森（４） １（０―０、１―０）０ ブリオベッカ浦安（１）
▼得点者【青】横野
◇３月１９日
▽宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場
ホンダロックＳＣ（５） ２（１―０、１―０）０ ＭＩＯびわこ滋賀（６）
▼得点者【ホ】池上、宮路
▽Ｊ―ＧＲＥＥＮ堺メインフィールド（Ｓ１）
ＦＣ大阪（９） ２（０―０、２―１）１ 栃木ウーヴァＦＣ（０）
▼得点者【大】木匠、池永【栃】村岡
▽ダイハツスタジアム
ヴァンラーレ八戸（９） １（１―０、０―０）０ ヴィアティン三重（４）
▼得点者【八】村上
▽名古屋市港サッカー場
ソニー仙台ＦＣ（６） ５（２―２、３―２）４ ＦＣマルヤス岡崎（１）
▼得点者【仙】藤原、内野、秋元、吉田、冨沢【岡】佐野、盛礼良、熊沢２
▽都田サッカー場
ホンダＦＣ（７） ２（０―０、２―０）０ 奈良クラブ（０）
▼得点者【ホ】栗本、久野
※チーム名の後のカッコ内は勝ち点。