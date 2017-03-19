【Ｊ１】第４節走行距離トップは鳥栖の高橋、２位は清水の白崎…甲府から２人が１０傑入り
2017年3月19日19時55分 スポーツ報知
明治安田生命Ｊ１リーグは１８、１９日に第４節が行われた。今節は前節で走行距離２位だった鳥栖のＭＦ高橋義希が１３・６５８キロメートル（ＫＭ）で個人ではトップ。２位には清水のＭＦ白崎、３位には鳥栖のＭＦ鎌田が入った。また、今季初勝利を挙げた甲府のＭＦ田中が４位、ＭＦ兵働が７位で、ボランチの２人がトップ１０入りした。
チームでは１位は清水の１２２・５８７ＫＭ、２位は鳥栖の１２２・１５６ＫＭ、３位はＣ大阪の１２１・０２１ＫＭだった。選手の走行距離１０傑は次の通り
（１）１３・６５８ＫＭ ＭＦ高橋義希（鳥栖）対Ｃ大阪
（２）１２・８８６ＫＭ ＭＦ白崎凌兵（清水）対鹿島
（３）１２・８１１ＫＭ ＭＦ鎌田大地（鳥栖）
（４）１２・６８３ＫＭ ＭＦ田中佑昌（甲府）対大宮
（５）１２・６４２ＫＭ ＭＦ加藤大（新潟）対横浜Ｍ
（６）１２・４８３ＫＭ ＦＷ杉本健勇（Ｃ大阪）対鳥栖
（７）１２・４７３ＫＭ ＭＦ兵働昭弘（甲府）対大宮
（８）１２・４０４ＫＭ ＭＦ山口蛍（Ｃ大阪）対鳥栖
（９）１２・２９４ＫＭ ＭＦ中村俊輔（磐田）対神戸
（１０）１２・１４１ＫＭ ＭＦ川辺駿（磐田）対神戸
※カッコ内は所属