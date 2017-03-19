【Ｊ１】第４節走行距離トップは鳥栖の高橋、２位は清水の白崎…甲府から２人が１０傑入り

明治安田生命Ｊ１リーグは１８、１９日に第４節が行われた。今節は前節で走行距離２位だった鳥栖のＭＦ高橋義希が１３・６５８キロメートル（ＫＭ）で個人ではトップ。２位には清水のＭＦ白崎、３位には鳥栖のＭＦ鎌田が入った。また、今季初勝利を挙げた甲府のＭＦ田中が４位、ＭＦ兵働が７位で、ボランチの２人がトップ１０入りした。

チームでは１位は清水の１２２・５８７ＫＭ、２位は鳥栖の１２２・１５６ＫＭ、３位はＣ大阪の１２１・０２１ＫＭだった。選手の走行距離１０傑は次の通り

（１）１３・６５８ＫＭ ＭＦ高橋義希（鳥栖）対Ｃ大阪

（２）１２・８８６ＫＭ ＭＦ白崎凌兵（清水）対鹿島

（３）１２・８１１ＫＭ ＭＦ鎌田大地（鳥栖）

（４）１２・６８３ＫＭ ＭＦ田中佑昌（甲府）対大宮

（５）１２・６４２ＫＭ ＭＦ加藤大（新潟）対横浜Ｍ

（６）１２・４８３ＫＭ ＦＷ杉本健勇（Ｃ大阪）対鳥栖

（７）１２・４７３ＫＭ ＭＦ兵働昭弘（甲府）対大宮

（８）１２・４０４ＫＭ ＭＦ山口蛍（Ｃ大阪）対鳥栖

（９）１２・２９４ＫＭ ＭＦ中村俊輔（磐田）対神戸

（１０）１２・１４１ＫＭ ＭＦ川辺駿（磐田）対神戸

※カッコ内は所属