Ｊ３対決の静岡県は沼津が藤枝下し天皇杯へ！福島はいわきＦＣがＪ３福島に２―０

第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会の都道府県予選決勝が９日、３３地区で行われ、４月２２日からの本大会に出場する都道府県代表４７チームが出そろった。

９日は静岡決勝でＪ３同士の対決をアスルクラロ沼津が３―０で、藤枝ＭＹＦＣを下した。福島では県１部のいわきＦＣがＪ３の福島ユナイテッドを２―０で下した。また、栃木ではＪ３の栃木ＳＣが栃木ウーヴァ（ＪＦＬ）に敗れる波乱があった。

本大会は２２、２３日に１回戦が行われる。Ｊ１、Ｊ２チームは６月２１日の２回戦から登場。決勝は来年１月１日に埼玉スタジアム２００２で行われる。４７都道府県の代表は次の通り。

▽北海道 ノルブリッツ北海道ＦＣ

▽青森 ヴァンラーレ八戸

▽岩手 グルージャ盛岡

▽宮城 ソニー仙台

▽秋田 ブラウブリッツ秋田

▽山形 ＦＣパラフレンチ米沢

▽福島 いわきＦＣ

▽茨城 筑波大

▽栃木 栃木ウーヴァ

▽群馬 ｔｏｎａｎ前橋

▽埼玉 東京国際大

▽千葉 ブリオベッカ浦安

▽東京 国士舘大

▽神奈川 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

▽山梨 韮崎アストロス

▽長野 ＡＣ長野パルセイロ

▽新潟 新潟医療福祉大

▽富山 カターレ富山

▽石川 北陸大

▽福井 サウルコス福井

▽静岡 アスルクラロ沼津

▽愛知 ＦＣマルヤス岡崎

▽三重 鈴鹿アンリミテッドＦＣ

▽岐阜 岐阜経済大

▽滋賀 びわこ成蹊スポーツ大

▽京都 アミティエＳＣ京都

▽大阪 ＦＣ大阪

▽兵庫 バンディオンセ加古川

▽奈良 奈良クラブ

▽和歌山 アルテリーヴォ和歌山

▽鳥取 ガイナーレ鳥取

▽島根 松江シティＦＣ

▽岡山 三菱自動車水島ＦＣ

▽広島 ＳＲＣ広島

▽山口 徳山大

▽香川 アルヴェリオ高松

▽徳島 ＦＣ徳島セレステ

▽愛媛 ＦＣ今治

▽高知 高知ユナイテッド

▽福岡 ギラヴァンツ北九州

▽佐賀 佐賀大

▽長崎 ＭＤ長崎

▽熊本 熊本県教員蹴友団

▽大分 ヴェルスパ大分

▽宮崎 宮崎産業経営大

▽鹿児島 鹿児島ユナイテッドＦＣ

▽沖縄 ＦＣ琉球