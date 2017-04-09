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Ｊ３対決の静岡県は沼津が藤枝下し天皇杯へ！福島はいわきＦＣがＪ３福島に２―０

2017年4月9日17時0分  スポーツ報知

　第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会の都道府県予選決勝が９日、３３地区で行われ、４月２２日からの本大会に出場する都道府県代表４７チームが出そろった。

　９日は静岡決勝でＪ３同士の対決をアスルクラロ沼津が３―０で、藤枝ＭＹＦＣを下した。福島では県１部のいわきＦＣがＪ３の福島ユナイテッドを２―０で下した。また、栃木ではＪ３の栃木ＳＣが栃木ウーヴァ（ＪＦＬ）に敗れる波乱があった。

　本大会は２２、２３日に１回戦が行われる。Ｊ１、Ｊ２チームは６月２１日の２回戦から登場。決勝は来年１月１日に埼玉スタジアム２００２で行われる。４７都道府県の代表は次の通り。

　▽北海道　ノルブリッツ北海道ＦＣ
　▽青森　ヴァンラーレ八戸
　▽岩手　グルージャ盛岡
　▽宮城　ソニー仙台
　▽秋田　ブラウブリッツ秋田
　▽山形　ＦＣパラフレンチ米沢
　▽福島　いわきＦＣ
　▽茨城　筑波大
　▽栃木　栃木ウーヴァ
　▽群馬　ｔｏｎａｎ前橋
　▽埼玉　東京国際大
　▽千葉　ブリオベッカ浦安
　▽東京　国士舘大
　▽神奈川　Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
　▽山梨　韮崎アストロス
　▽長野　ＡＣ長野パルセイロ
　▽新潟　新潟医療福祉大
　▽富山　カターレ富山
　▽石川　北陸大
　▽福井　サウルコス福井
　▽静岡　アスルクラロ沼津
　▽愛知　ＦＣマルヤス岡崎
　▽三重　鈴鹿アンリミテッドＦＣ
　▽岐阜　岐阜経済大
　▽滋賀　びわこ成蹊スポーツ大
　▽京都　アミティエＳＣ京都
　▽大阪　ＦＣ大阪
　▽兵庫　バンディオンセ加古川
　▽奈良　奈良クラブ
　▽和歌山　アルテリーヴォ和歌山
　▽鳥取　ガイナーレ鳥取
　▽島根　松江シティＦＣ
　▽岡山　三菱自動車水島ＦＣ
　▽広島　ＳＲＣ広島
　▽山口　徳山大
　▽香川　アルヴェリオ高松
　▽徳島　ＦＣ徳島セレステ
　▽愛媛　ＦＣ今治
　▽高知　高知ユナイテッド
　▽福岡　ギラヴァンツ北九州
　▽佐賀　佐賀大
　▽長崎　ＭＤ長崎
　▽熊本　熊本県教員蹴友団
　▽大分　ヴェルスパ大分
　▽宮崎　宮崎産業経営大
　▽鹿児島　鹿児島ユナイテッドＦＣ
　▽沖縄　ＦＣ琉球

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