Ｊ３対決の静岡県は沼津が藤枝下し天皇杯へ！福島はいわきＦＣがＪ３福島に２―０
第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会の都道府県予選決勝が９日、３３地区で行われ、４月２２日からの本大会に出場する都道府県代表４７チームが出そろった。
９日は静岡決勝でＪ３同士の対決をアスルクラロ沼津が３―０で、藤枝ＭＹＦＣを下した。福島では県１部のいわきＦＣがＪ３の福島ユナイテッドを２―０で下した。また、栃木ではＪ３の栃木ＳＣが栃木ウーヴァ（ＪＦＬ）に敗れる波乱があった。
本大会は２２、２３日に１回戦が行われる。Ｊ１、Ｊ２チームは６月２１日の２回戦から登場。決勝は来年１月１日に埼玉スタジアム２００２で行われる。４７都道府県の代表は次の通り。
▽北海道 ノルブリッツ北海道ＦＣ
▽青森 ヴァンラーレ八戸
▽岩手 グルージャ盛岡
▽宮城 ソニー仙台
▽秋田 ブラウブリッツ秋田
▽山形 ＦＣパラフレンチ米沢
▽福島 いわきＦＣ
▽茨城 筑波大
▽栃木 栃木ウーヴァ
▽群馬 ｔｏｎａｎ前橋
▽埼玉 東京国際大
▽千葉 ブリオベッカ浦安
▽東京 国士舘大
▽神奈川 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
▽山梨 韮崎アストロス
▽長野 ＡＣ長野パルセイロ
▽新潟 新潟医療福祉大
▽富山 カターレ富山
▽石川 北陸大
▽福井 サウルコス福井
▽静岡 アスルクラロ沼津
▽愛知 ＦＣマルヤス岡崎
▽三重 鈴鹿アンリミテッドＦＣ
▽岐阜 岐阜経済大
▽滋賀 びわこ成蹊スポーツ大
▽京都 アミティエＳＣ京都
▽大阪 ＦＣ大阪
▽兵庫 バンディオンセ加古川
▽奈良 奈良クラブ
▽和歌山 アルテリーヴォ和歌山
▽鳥取 ガイナーレ鳥取
▽島根 松江シティＦＣ
▽岡山 三菱自動車水島ＦＣ
▽広島 ＳＲＣ広島
▽山口 徳山大
▽香川 アルヴェリオ高松
▽徳島 ＦＣ徳島セレステ
▽愛媛 ＦＣ今治
▽高知 高知ユナイテッド
▽福岡 ギラヴァンツ北九州
▽佐賀 佐賀大
▽長崎 ＭＤ長崎
▽熊本 熊本県教員蹴友団
▽大分 ヴェルスパ大分
▽宮崎 宮崎産業経営大
▽鹿児島 鹿児島ユナイテッドＦＣ
▽沖縄 ＦＣ琉球