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天皇杯１回戦の対戦カード確定…４月２２・２３日に２４試合

2017年4月9日17時26分  スポーツ報知

　第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会は９日、４７都道府県の代表が決定。４月２２、２３日の１回戦の対戦カードが確定した。Ｊ１、Ｊ２のチームは６月２１日の２回戦から登場する。１回戦の対戦カードは次の通り。

　☆４月２２日

　▽和歌山県紀三井寺公園陸上競技場（１３時）
　アルテリーヴォ和歌山（和歌山）―ＦＣマルヤス岡崎（愛知）

　▽とうほう・みんなのスタジアム（１３時）
　いわきＦＣ（福島）―ノルブリッツ北海道（北海道）

　▽長野Ｕスタジアム（１３時）
　ＡＣ長野パルセイロ（長野）―鈴鹿アンリミテッドＦＣ（三重）

　▽あきぎんスタジアム（１３時）
　ブラウブリッツ秋田（秋田）―国士舘大（東京）

　▽群馬県立敷島公園県営サッカー・ラグビー場（１３時）
　ｔｏｎａｎ前橋（群馬）―東京国際大（埼玉）

　▽ＫＩＲＩＳＨＩＭＡハイビスカス陸上競技場（１３時）
　宮崎産業経営大（宮崎）―徳山大（山口）

　▽金沢市民サッカー場（１３時）
　北陸大（石川）―バンディオンセ加古川（兵庫）

　▽岐阜メモリアルセンター長良川球技場メドウ（１３時）
　岐阜経済大（岐阜）―新潟医療福祉大（新潟）

　▽ヤンマースタジアム長居（１４時）
　ＦＣ大阪（大阪）―佐賀大（佐賀）

　▽静岡県愛鷹広域公園多目的競技場（１３時）
　アスルクラロ沼津（静岡）―サウルコス福井（福井）

　▽栃木グリーンスタジアム（１３時）
　栃木ウーヴァ（栃木）―ＦＣパラフレンチ米沢（山形）

　▽奈良市立鴻ノ池陸上競技場＝ならでんフィールド（１３時）
　奈良クラブ（奈良）―ヴァンラーレ八戸（青森）

　▽鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム（１３時）
　ＦＣ徳島セレステ（徳島）―ＭＤ長崎（長崎）

　☆４月２３日

　▽北九州市立本城陸上競技場（１３時）
　ギラヴァンツ北九州（福岡）―アルヴェリオ高松（香川）

　▽山梨中銀スタジアム（１３時）
　韮崎アストロス（山梨）―ブリオベッカ浦安（千葉）

　▽沖縄県総合運動公園陸上競技場（１３時）
　ＦＣ琉球（沖縄）―ＦＣ今治（愛媛）

　▽大分銀行ドーム（１３時）
　ヴェルスパ大分（大分）―高知ユナイテッドＳＣ（高知）

　▽Ｈｏｎｄａ都田サッカー場（１３時）
　ホンダＦＣ（ベストアマチュアシード）―びわこ成蹊スポーツ大（滋賀）

　▽ＢＭＷスタジアム平塚（１３時）
　Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜（神奈川）―筑波大（茨城）

　▽岩手県営運動公園陸上競技場（１３時）
　グルージャ盛岡（岩手）―ソニー仙台（宮城）

　▽富山県総合運動公園陸上競技場（１３時）
　カターレ富山（富山）―アミティエＳＣ京都（京都）

　▽福山市竹ケ端運動公園陸上競技場（１４時）
　ＳＲＣ広島（広島）―三菱自動車水島ＦＣ（岡山）

　▽とりぎんバードスタジアム（１３時）
　ガイナーレ鳥取（鳥取）―鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島）

　▽えがお・健康スタジアム（１９時）
　熊本県教員蹴友団（熊本）―松江シティＦＣ（島根）

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