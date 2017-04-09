天皇杯１回戦の対戦カード確定…４月２２・２３日に２４試合
第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会は９日、４７都道府県の代表が決定。４月２２、２３日の１回戦の対戦カードが確定した。Ｊ１、Ｊ２のチームは６月２１日の２回戦から登場する。１回戦の対戦カードは次の通り。
☆４月２２日
▽和歌山県紀三井寺公園陸上競技場（１３時）
アルテリーヴォ和歌山（和歌山）―ＦＣマルヤス岡崎（愛知）
▽とうほう・みんなのスタジアム（１３時）
いわきＦＣ（福島）―ノルブリッツ北海道（北海道）
▽長野Ｕスタジアム（１３時）
ＡＣ長野パルセイロ（長野）―鈴鹿アンリミテッドＦＣ（三重）
▽あきぎんスタジアム（１３時）
ブラウブリッツ秋田（秋田）―国士舘大（東京）
▽群馬県立敷島公園県営サッカー・ラグビー場（１３時）
ｔｏｎａｎ前橋（群馬）―東京国際大（埼玉）
▽ＫＩＲＩＳＨＩＭＡハイビスカス陸上競技場（１３時）
宮崎産業経営大（宮崎）―徳山大（山口）
▽金沢市民サッカー場（１３時）
北陸大（石川）―バンディオンセ加古川（兵庫）
▽岐阜メモリアルセンター長良川球技場メドウ（１３時）
岐阜経済大（岐阜）―新潟医療福祉大（新潟）
▽ヤンマースタジアム長居（１４時）
ＦＣ大阪（大阪）―佐賀大（佐賀）
▽静岡県愛鷹広域公園多目的競技場（１３時）
アスルクラロ沼津（静岡）―サウルコス福井（福井）
▽栃木グリーンスタジアム（１３時）
栃木ウーヴァ（栃木）―ＦＣパラフレンチ米沢（山形）
▽奈良市立鴻ノ池陸上競技場＝ならでんフィールド（１３時）
奈良クラブ（奈良）―ヴァンラーレ八戸（青森）
▽鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム（１３時）
ＦＣ徳島セレステ（徳島）―ＭＤ長崎（長崎）
☆４月２３日
▽北九州市立本城陸上競技場（１３時）
ギラヴァンツ北九州（福岡）―アルヴェリオ高松（香川）
▽山梨中銀スタジアム（１３時）
韮崎アストロス（山梨）―ブリオベッカ浦安（千葉）
▽沖縄県総合運動公園陸上競技場（１３時）
ＦＣ琉球（沖縄）―ＦＣ今治（愛媛）
▽大分銀行ドーム（１３時）
ヴェルスパ大分（大分）―高知ユナイテッドＳＣ（高知）
▽Ｈｏｎｄａ都田サッカー場（１３時）
ホンダＦＣ（ベストアマチュアシード）―びわこ成蹊スポーツ大（滋賀）
▽ＢＭＷスタジアム平塚（１３時）
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜（神奈川）―筑波大（茨城）
▽岩手県営運動公園陸上競技場（１３時）
グルージャ盛岡（岩手）―ソニー仙台（宮城）
▽富山県総合運動公園陸上競技場（１３時）
カターレ富山（富山）―アミティエＳＣ京都（京都）
▽福山市竹ケ端運動公園陸上競技場（１４時）
ＳＲＣ広島（広島）―三菱自動車水島ＦＣ（岡山）
▽とりぎんバードスタジアム（１３時）
ガイナーレ鳥取（鳥取）―鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島）
▽えがお・健康スタジアム（１９時）
熊本県教員蹴友団（熊本）―松江シティＦＣ（島根）