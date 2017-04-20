女子フットサルリーグが５月２０日開幕…全７チーム１回戦総当たり後にプレーオフ

日本女子フットサルリーグの日程を発表した日本フットサル連盟の小倉会長

日本女子フットサルリーグ２０１７の日程発表会見が２０日、都内のＪＦＡハウスで行われた。同リーグは昨年度のプレ大会を経て、２０１７シーズンより正式大会としてスタートする。

開幕節は５月２０、２１日。参加は昨年度より１チーム増えて、全７チームとなり、１回戦総当たりのリーグ戦を実施後、リーグ戦上位３チームによるプレーオフを行う。会見に出席した日本フットサル連盟の小倉純二会長は「今後も間違いなく参加チームは増えると思う」と話した。

参加チームは以下の通り。

▽エスポラーダ北海道イルネーヴェ（北海道・札幌市）

▽さいたまＳＡＩＣＯＬＯ（埼玉・さいたま市）

▽バルドラール浦安ラス・ボニータス（千葉・浦安市）

▽東京府中アスレティックフットボールクラブプリメイラ（東京・府中市）

▽福井丸岡ＲＵＣＫ（福井・坂井市）

▽Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂｅ ＵＮＩＡＯ Ｌａｄｉｅｓ（愛知・一宮市）

▽ａｒｃｏ―ｉｒｉｓ ＫＯＢＥ（兵庫・神戸市）

【全日程】

◆１節

５月２０日（土） １１：００ 府中―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（きたえーる）

５月２０日（土） １３：１５ ＳＡＩＣＯＬＯ―浦安（きたえーる）

５月２１日（日） １１：１５ 北海道―ＵＮＩＡＯ（きたえーる）

◆２節

６月１８日（日） １２：００ 北海道―ＳＡＩＣＯＬＯ（浦安）

６月１８日（日） １４：１５ 丸岡―ＵＮＩＡＯ（浦安）

６月２４日（土） １５：００ 浦安―府中（浦安）

◆３節

７月 １日（土） １１：００ 北海道―浦安（さいたま記念）

７月 １日（土） １３：１５ 府中―丸岡（さいたま記念）

７月 １日（土） １５：３０ ＳＡＩＣＯＬＯ―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（さいたま記念）

◆４節

７月１７日（月） １２：００ 北海道―丸岡（ＤＩＡＤＯＲＡ）

７月１７日（月） １４：１５ 浦安―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（ＤＩＡＤＯＲＡ）

７月１７日（月） １６：３０ ＵＮＩＡＯ―府中（ＤＩＡＤＯＲＡ）

◆５節

７月２２日（土） １１：００ ＵＮＩＡＯ―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（府中）

７月２２日（土） １３：１５ ＳＡＩＣＯＬＯ―丸岡（府中）

７月２２日（土） １５：３０ 府中―北海道（府中）

◆６節

７月２９日（土） １１：００ ＳＡＩＣＯＬＯ―ＵＮＩＡＯ（神戸中央）

７月２９日（土） １３：１５ 浦安―丸岡（神戸中央）

７月２９日（土） １５：３０ ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ―北海道（神戸中央）

◆７節

９月 ２日（土） １２：００ 浦安―ＵＮＩＡＯ（越前）

９月 ３日（日） １２：００ ＳＡＩＣＯＬＯ―府中（越前）

９月 ３日（日） １４：１５ 丸岡―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（越前）