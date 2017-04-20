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女子フットサルリーグが５月２０日開幕…全７チーム１回戦総当たり後にプレーオフ

2017年4月20日15時27分  スポーツ報知
  • 日本女子フットサルリーグの日程を発表した日本フットサル連盟の小倉会長

　日本女子フットサルリーグ２０１７の日程発表会見が２０日、都内のＪＦＡハウスで行われた。同リーグは昨年度のプレ大会を経て、２０１７シーズンより正式大会としてスタートする。

　開幕節は５月２０、２１日。参加は昨年度より１チーム増えて、全７チームとなり、１回戦総当たりのリーグ戦を実施後、リーグ戦上位３チームによるプレーオフを行う。会見に出席した日本フットサル連盟の小倉純二会長は「今後も間違いなく参加チームは増えると思う」と話した。

　参加チームは以下の通り。

　▽エスポラーダ北海道イルネーヴェ（北海道・札幌市）

　▽さいたまＳＡＩＣＯＬＯ（埼玉・さいたま市）

　▽バルドラール浦安ラス・ボニータス（千葉・浦安市）

　▽東京府中アスレティックフットボールクラブプリメイラ（東京・府中市）

　▽福井丸岡ＲＵＣＫ（福井・坂井市）

　▽Ｆｕｔｓａｌ　Ｃｌｕｂｅ　ＵＮＩＡＯ　Ｌａｄｉｅｓ（愛知・一宮市）

　▽ａｒｃｏ―ｉｒｉｓ　ＫＯＢＥ（兵庫・神戸市）

　【全日程】

◆１節

５月２０日（土）　１１：００　府中―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（きたえーる）

５月２０日（土）　１３：１５　ＳＡＩＣＯＬＯ―浦安（きたえーる）

５月２１日（日）　１１：１５　北海道―ＵＮＩＡＯ（きたえーる）

◆２節

６月１８日（日）　１２：００　北海道―ＳＡＩＣＯＬＯ（浦安）

６月１８日（日）　１４：１５　丸岡―ＵＮＩＡＯ（浦安）

６月２４日（土）　１５：００　浦安―府中（浦安）

◆３節

７月　１日（土）　１１：００　北海道―浦安（さいたま記念）

７月　１日（土）　１３：１５　府中―丸岡（さいたま記念）

７月　１日（土）　１５：３０　ＳＡＩＣＯＬＯ―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（さいたま記念）

◆４節

７月１７日（月）　１２：００　北海道―丸岡（ＤＩＡＤＯＲＡ）

７月１７日（月）　１４：１５　浦安―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（ＤＩＡＤＯＲＡ）

７月１７日（月）　１６：３０　ＵＮＩＡＯ―府中（ＤＩＡＤＯＲＡ）

◆５節

７月２２日（土）　１１：００　ＵＮＩＡＯ―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（府中）

７月２２日（土）　１３：１５　ＳＡＩＣＯＬＯ―丸岡（府中）

７月２２日（土）　１５：３０　府中―北海道（府中）

◆６節

７月２９日（土）　１１：００　ＳＡＩＣＯＬＯ―ＵＮＩＡＯ（神戸中央）

７月２９日（土）　１３：１５　浦安―丸岡（神戸中央）

７月２９日（土）　１５：３０　ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ―北海道（神戸中央）

◆７節

９月　２日（土）　１２：００　浦安―ＵＮＩＡＯ（越前）

９月　３日（日）　１２：００　ＳＡＩＣＯＬＯ―府中（越前）

９月　３日（日）　１４：１５　丸岡―ａｒｃｏ－ｉｒｉｓ（越前）

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