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【天皇杯】岡ちゃん今治は５―５からのＰＫ戦でＪ３琉球に勝利

2017年4月24日9時59分  スポーツ報知

　第９７回天皇杯全日本サッカー選手権は２３日、１回戦の１１試合が各地で行われた。今季からＪＦＬに昇格した元日本代表監督の岡田武史氏がオーナーを務めるＦＣ今治（愛媛）はＪ３のＦＣ琉球（沖縄）と５―５の熱戦を繰り広げ、ＰＫ戦で２回戦に進出した。２回戦は６月２１日にＪ１、Ｊ２のチームも登場して開催される。

　◇北九州市立本城陸上競技場
　ギラヴァンツ北九州（福岡）　１０（３―０、７―０）０アルヴェリオ高松（香川）
　▼得点者【北】平井３、花井３、茂、水永２、西嶋

　◇山梨中銀スタジアム
　ブリオベッカ浦安（千葉）　５（３―１、２―０）１　韮崎アストロス（山梨）
　▼得点者【浦】笠松、上松、相馬、南部、富塚【韮】小泉

　◇沖縄県総合運動公園陸上競技場
　ＦＣ今治（愛媛）　５（２―２、２―２、延長１―０、０―１、ＰＫ５―３）１　ＦＣ琉球（沖縄）
　▼得点者【今】桑島２、長尾２、片岡【琉】富樫、前田、田辺、西岡２

　◇大分銀行ドーム
　ヴェルスパ大分（大分）　２（０―１、２―０）１　高知ユナイテッドＳＣ（高知）
　▼得点者【大】清水、鍔田【高】横竹

　◇ホンダ都田サッカー場
　ホンダＦＣ（アマチュアシード）　３（０―１、１―０、延長２―０、０―０）１　びわこ成蹊スポーツ大（滋賀）
　▼得点者【ホ】富田、大町２【び】堂安

　◇Ｓｈｏｎａｎ　ＢＭＷスタジアム平塚
　筑波大（茨城）　２（１―０、１―１）１　Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ横浜（神奈川）
　▼得点者【筑】中野２【横】宮尾

　◇岩手県営運動公園陸上競技場
　グルージャ盛岡（岩手）　２（０―０、２―０）０　ソニー仙台ＦＣ（宮城）
　▼得点者【盛】菅本、八角

　◇富山県総合運動公園陸上競技場
　カターレ富山（富山）　１（０―０、１―０）０　アミティエＳＣ京都（京都）
　▼得点者【富】国吉

　◇福山市竹ケ端運動公園陸上競技場
　ＳＲＣ広島（広島）　１（０―０、１―０）０　三菱水島ＦＣ（岡山）
　▼得点者【広】田口

　◇とりぎんバードスタジアム
　鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島）　１（０―０、１―０）０　ガイナーレ鳥取（鳥取）
　▼得点者【鹿】藤本

　◇えがお・健康スタジアム
　松江シティＦＣ（島根）　４（１―０、３―０）０　熊本県教員蹴友団（熊本）
　▼得点者【松】金村、砂川、西村２

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