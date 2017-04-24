【天皇杯】岡ちゃん今治は５―５からのＰＫ戦でＪ３琉球に勝利

第９７回天皇杯全日本サッカー選手権は２３日、１回戦の１１試合が各地で行われた。今季からＪＦＬに昇格した元日本代表監督の岡田武史氏がオーナーを務めるＦＣ今治（愛媛）はＪ３のＦＣ琉球（沖縄）と５―５の熱戦を繰り広げ、ＰＫ戦で２回戦に進出した。２回戦は６月２１日にＪ１、Ｊ２のチームも登場して開催される。

◇北九州市立本城陸上競技場

ギラヴァンツ北九州（福岡） １０（３―０、７―０）０アルヴェリオ高松（香川）

▼得点者【北】平井３、花井３、茂、水永２、西嶋

◇山梨中銀スタジアム

ブリオベッカ浦安（千葉） ５（３―１、２―０）１ 韮崎アストロス（山梨）

▼得点者【浦】笠松、上松、相馬、南部、富塚【韮】小泉

◇沖縄県総合運動公園陸上競技場

ＦＣ今治（愛媛） ５（２―２、２―２、延長１―０、０―１、ＰＫ５―３）１ ＦＣ琉球（沖縄）

▼得点者【今】桑島２、長尾２、片岡【琉】富樫、前田、田辺、西岡２

◇大分銀行ドーム

ヴェルスパ大分（大分） ２（０―１、２―０）１ 高知ユナイテッドＳＣ（高知）

▼得点者【大】清水、鍔田【高】横竹

◇ホンダ都田サッカー場

ホンダＦＣ（アマチュアシード） ３（０―１、１―０、延長２―０、０―０）１ びわこ成蹊スポーツ大（滋賀）

▼得点者【ホ】富田、大町２【び】堂安

◇Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷスタジアム平塚

筑波大（茨城） ２（１―０、１―１）１ Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ横浜（神奈川）

▼得点者【筑】中野２【横】宮尾

◇岩手県営運動公園陸上競技場

グルージャ盛岡（岩手） ２（０―０、２―０）０ ソニー仙台ＦＣ（宮城）

▼得点者【盛】菅本、八角

◇富山県総合運動公園陸上競技場

カターレ富山（富山） １（０―０、１―０）０ アミティエＳＣ京都（京都）

▼得点者【富】国吉

◇福山市竹ケ端運動公園陸上競技場

ＳＲＣ広島（広島） １（０―０、１―０）０ 三菱水島ＦＣ（岡山）

▼得点者【広】田口

◇とりぎんバードスタジアム

鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島） １（０―０、１―０）０ ガイナーレ鳥取（鳥取）

▼得点者【鹿】藤本

◇えがお・健康スタジアム

松江シティＦＣ（島根） ４（１―０、３―０）０ 熊本県教員蹴友団（熊本）

▼得点者【松】金村、砂川、西村２