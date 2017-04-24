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【天皇杯】２回戦からＪ１、Ｊ２が登場！昨季Ｖの鹿島はＪＦＬのマルヤス岡崎と

2017年4月24日10時19分  スポーツ報知

　第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会は２３日で１回戦が終了し、２回戦（６月２１日）の対戦カードが決定した。２回戦からはＪ１、Ｊ２の４０チームが登場。対戦カードは次の通り。

　◇茨城県立カシマサッカースタジアム
　鹿島（Ｊ１）―ＦＣマルヤス岡崎（愛知）

　◇ＮＤソフトスタジアム山形
　山形（Ｊ２）―長崎（Ｊ２）

　◇札幌厚別公園競技場
　札幌（Ｊ１）―いわきＦＣ（福島）

　◇ＩＡＩスタジアム日本平
　清水（Ｊ１）―北九州（福岡・Ｊ３）

　◇日立柏サッカー場
　柏（Ｊ１）―ブリオベッカ浦安（千葉・ＪＦＬ）

　◇町田市立陸上競技場
　町田（Ｊ２）―大分（Ｊ２）

　◇味の素スタジアム
　Ｆ東京（Ｊ１）―長野（長野・Ｊ３）

　◇シティライトスタジアム
　岡山（Ｊ２）―ＦＣ今治（愛媛・ＪＦＬ）

　◇市立吹田サッカースタジアム
　Ｇ大阪（Ｊ１）―ヴェルスパ大分（大分・ＪＦＬ）

　◇フクダ電子アリーナ
　千葉（Ｊ２）―東京Ｖ（Ｊ２）

　◇ヤマハスタジアム（磐田）
　磐田（Ｊ１）―ホンダＦＣ（アマチュアシード）

　◇Ｓｈｏｎａｎ　ＢＭＷスタジアム平塚
　湘南（Ｊ２）―国士舘大

　◇ＮＡＣＫ５スタジアム大宮
　大宮（Ｊ１）―ｔｏｎａｎ前橋（群馬）

　◇ニンジニアスタジアム
　愛媛（Ｊ２）―讃岐（Ｊ２）

　◇ユアテックスタジアム仙台
　仙台（Ｊ１）―筑波大（茨城）

　◇レベルファイブスタジアム
　福岡（Ｊ２）―宮崎産業経営大（宮崎）

　◇浦和駒場スタジアム
　浦和（Ｊ１）―盛岡（岩手・Ｊ３）

　◇ケーズデンキスタジアム水戸
　水戸（Ｊ２）―熊本（Ｊ２）

　◇デンカビッグスワンスタジアム
　新潟（Ｊ１）―バンディオンセ加古川（兵庫）

　◇キンチョウスタジアム
　Ｃ大阪（Ｊ１）―新潟医療福祉大（新潟）

　◇神戸総合運動公園ユニバー記念球技場
　神戸（Ｊ１）―富山（富山・Ｊ３）

　◇石川県西部緑地公園陸上競技場
　金沢（Ｊ２）―横浜Ｃ（Ｊ２）

　◇ニッパツ三ツ沢球技場
　横浜Ｍ（Ｊ１）―ＦＣ大阪（大阪・ＪＦＬ）

　◇京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
　京都（Ｊ２）―沼津（静岡・Ｊ３）

　◇等々力陸上競技場
　川崎（Ｊ１）―栃木ウーヴァＦＣ（栃木・ＪＦＬ）

　◇維新百年記念公園陸上競技場
　山口（Ｊ２）―群馬（Ｊ２）

　◇山梨中銀スタジアム
　甲府（Ｊ１）―ヴァンラーレ八戸（青森・ＪＦＬ）

　◇パロマ瑞穂スタジアム
　名古屋（Ｊ２）―ＳＲＣ広島（広島）

　◇福山市竹ケ端運動公園陸上競技場
　広島（Ｊ１）―鹿児島（鹿児島・Ｊ３）

　◇鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
　徳島（Ｊ２）―岐阜（Ｊ２）

　◇ベストアメニティスタジアム
　鳥栖（Ｊ１）―松江シティＦＣ（島根）

　◇松本平広域公園総合球技場アルウィン
　松本（Ｊ２）―ＭＤ長崎（長崎）

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