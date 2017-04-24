【天皇杯】２回戦からＪ１、Ｊ２が登場！昨季Ｖの鹿島はＪＦＬのマルヤス岡崎と
第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会は２３日で１回戦が終了し、２回戦（６月２１日）の対戦カードが決定した。２回戦からはＪ１、Ｊ２の４０チームが登場。対戦カードは次の通り。
◇茨城県立カシマサッカースタジアム
鹿島（Ｊ１）―ＦＣマルヤス岡崎（愛知）
◇ＮＤソフトスタジアム山形
山形（Ｊ２）―長崎（Ｊ２）
◇札幌厚別公園競技場
札幌（Ｊ１）―いわきＦＣ（福島）
◇ＩＡＩスタジアム日本平
清水（Ｊ１）―北九州（福岡・Ｊ３）
◇日立柏サッカー場
柏（Ｊ１）―ブリオベッカ浦安（千葉・ＪＦＬ）
◇町田市立陸上競技場
町田（Ｊ２）―大分（Ｊ２）
◇味の素スタジアム
Ｆ東京（Ｊ１）―長野（長野・Ｊ３）
◇シティライトスタジアム
岡山（Ｊ２）―ＦＣ今治（愛媛・ＪＦＬ）
◇市立吹田サッカースタジアム
Ｇ大阪（Ｊ１）―ヴェルスパ大分（大分・ＪＦＬ）
◇フクダ電子アリーナ
千葉（Ｊ２）―東京Ｖ（Ｊ２）
◇ヤマハスタジアム（磐田）
磐田（Ｊ１）―ホンダＦＣ（アマチュアシード）
◇Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷスタジアム平塚
湘南（Ｊ２）―国士舘大
◇ＮＡＣＫ５スタジアム大宮
大宮（Ｊ１）―ｔｏｎａｎ前橋（群馬）
◇ニンジニアスタジアム
愛媛（Ｊ２）―讃岐（Ｊ２）
◇ユアテックスタジアム仙台
仙台（Ｊ１）―筑波大（茨城）
◇レベルファイブスタジアム
福岡（Ｊ２）―宮崎産業経営大（宮崎）
◇浦和駒場スタジアム
浦和（Ｊ１）―盛岡（岩手・Ｊ３）
◇ケーズデンキスタジアム水戸
水戸（Ｊ２）―熊本（Ｊ２）
◇デンカビッグスワンスタジアム
新潟（Ｊ１）―バンディオンセ加古川（兵庫）
◇キンチョウスタジアム
Ｃ大阪（Ｊ１）―新潟医療福祉大（新潟）
◇神戸総合運動公園ユニバー記念球技場
神戸（Ｊ１）―富山（富山・Ｊ３）
◇石川県西部緑地公園陸上競技場
金沢（Ｊ２）―横浜Ｃ（Ｊ２）
◇ニッパツ三ツ沢球技場
横浜Ｍ（Ｊ１）―ＦＣ大阪（大阪・ＪＦＬ）
◇京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
京都（Ｊ２）―沼津（静岡・Ｊ３）
◇等々力陸上競技場
川崎（Ｊ１）―栃木ウーヴァＦＣ（栃木・ＪＦＬ）
◇維新百年記念公園陸上競技場
山口（Ｊ２）―群馬（Ｊ２）
◇山梨中銀スタジアム
甲府（Ｊ１）―ヴァンラーレ八戸（青森・ＪＦＬ）
◇パロマ瑞穂スタジアム
名古屋（Ｊ２）―ＳＲＣ広島（広島）
◇福山市竹ケ端運動公園陸上競技場
広島（Ｊ１）―鹿児島（鹿児島・Ｊ３）
◇鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
徳島（Ｊ２）―岐阜（Ｊ２）
◇ベストアメニティスタジアム
鳥栖（Ｊ１）―松江シティＦＣ（島根）
◇松本平広域公園総合球技場アルウィン
松本（Ｊ２）―ＭＤ長崎（長崎）