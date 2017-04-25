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【清水】ＧＫ西部が左ハムストリングス肉離れで全治３か月

2017年4月25日15時0分  スポーツ報知
  • 全治３か月と診断されたＧＫ西部洋平

　Ｊ１の清水は２５日、ＧＫ西部洋平（３６）が左ハムストリングス肉離れで全治３か月と診断されたと発表した。

　２３日の練習中に負傷。静岡市内の病院にて検査を行った。

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