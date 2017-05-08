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Ｊ１第１０節、鳥栖の高橋が１３ＫＭ超えで走行距離トップ…１０傑に鳥栖が３人

2017年5月8日10時7分  スポーツ報知

　明治安田生命Ｊ１リーグ第１０節が５、６、７日に各地で行われた。Ｊリーグが公式サイトで発表する走行距離は今節は１２０・０６９ＫＭ（キロメートル）で鳥栖が１位、２位が横浜Ｍで１１８・７３９ＫＭ、３位が広島で、１１８・００６ＫＭだった。個人では６戦ぶりにフル出場となった鳥栖のＭＦ高橋義希（鳥栖）が今節唯一の１３ＫＭ超えを果たし、トップとなった。鳥栖からは１０傑にＭＦ鎌田、ＭＦ原川も含め３人が入った。個人の壮行距離１０傑は次の通り。

　（１）１３・６４２ＫＭ　ＭＦ高橋義希（鳥栖）対横浜Ｍ

　（２）１２・８８０ＫＭ　ＭＦ青山敏弘（広島）対神戸

　（３）１２・８２１ＫＭ　ＭＦ鎌田大地（鳥栖）対横浜Ｍ

　（４）１２・８０９ＫＭ　ＭＦ大森晃太郎（神戸）対広島

　（５）１２・４９９ＫＭ　ＭＦ加藤大（新潟）対川崎

　（６）１２・４６８ＫＭ　ＭＦ原川力（鳥栖）対横浜Ｍ

　（７）１２・２５９ＫＭ　ＦＷ伊藤翔（横浜Ｍ）対鳥栖

　（８）１２・２４９ＫＭ　ＭＦ扇原貴宏（横浜Ｍ）対鳥栖

　（９）１２・１７８ＫＭ　ＭＦ三原雅俊（神戸）対広島

　（１０）１２・１５４ＫＭ　ＭＦ天野純（横浜Ｍ）対鳥栖

※カッコ内は所属

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