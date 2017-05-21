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Ｊ１第１２節、首位浮上のＧ大阪ＭＦ井手口が走行距離１位！Ｇ大阪は１２０ＫＭ超え

2017年5月21日14時31分  スポーツ報知

　Ｊ１第１２節は１９、２０日に各地で行われた。Ｊリーグ公式サイトで発表している走行距離は、今節は鳥栖を３―０で下し、首位に浮上したＧ大阪が唯一１２０キロメートル（ＫＭ）を超え、１２０・５６２ＫＭでトップ。２位がＦ東京で１１６・０１３ＫＭ、３位が鳥栖で１１５・９０７ＫＭだった。

　個人ではＧ大阪のＭＦ井手口陽介が１２・５９４ＫＭでトップ。Ｇ大阪は５位にＤＦ藤春広輝が１２・１０４ＫＭ、８位にＭＦ遠藤保仁が１１・９０４ＫＭ、１０位にＦＷ長沢駿が１１・８１０ＫＭがランクイン。１０傑に４人が入った。個人の１０傑は次の通り。

　（１）１２・５９４ＫＭ　ＭＦ井手口陽介（Ｇ大阪）対鳥栖
　（２）１２・５３１ＫＭ　ＭＦ中川寛斗（柏）対磐田
　（３）１２・３８９ＫＭ　ＭＦ中村俊輔（磐田）対柏
　（４）１２・３８２ＫＭ　ＤＦ桜内渚（磐田）対柏
　（５）１２・１０４ＫＭ　ＤＦ藤春広輝（Ｇ大阪）対鳥栖
　（６）１１・９４９ＫＭ　ＤＦ室屋成（Ｆ東京）対神戸
　（７）１１・９４５ＫＭ　ＭＦ原川力（鳥栖）対Ｇ大阪
　（８）１１・９０４ＫＭ　ＭＦ遠藤保仁（Ｇ大阪）対鳥栖
　（９）１１・８１７ＫＭ　ＭＦ田中佑昌（甲府）対広島
　（１０）１１・８１０ＫＭ　ＦＷ長沢駿（Ｇ大阪）対鳥栖

※名前の後のカッコ内は所属

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