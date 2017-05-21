Ｊ１第１２節、首位浮上のＧ大阪ＭＦ井手口が走行距離１位！Ｇ大阪は１２０ＫＭ超え

Ｊ１第１２節は１９、２０日に各地で行われた。Ｊリーグ公式サイトで発表している走行距離は、今節は鳥栖を３―０で下し、首位に浮上したＧ大阪が唯一１２０キロメートル（ＫＭ）を超え、１２０・５６２ＫＭでトップ。２位がＦ東京で１１６・０１３ＫＭ、３位が鳥栖で１１５・９０７ＫＭだった。

個人ではＧ大阪のＭＦ井手口陽介が１２・５９４ＫＭでトップ。Ｇ大阪は５位にＤＦ藤春広輝が１２・１０４ＫＭ、８位にＭＦ遠藤保仁が１１・９０４ＫＭ、１０位にＦＷ長沢駿が１１・８１０ＫＭがランクイン。１０傑に４人が入った。個人の１０傑は次の通り。

（１）１２・５９４ＫＭ ＭＦ井手口陽介（Ｇ大阪）対鳥栖

（２）１２・５３１ＫＭ ＭＦ中川寛斗（柏）対磐田

（３）１２・３８９ＫＭ ＭＦ中村俊輔（磐田）対柏

（４）１２・３８２ＫＭ ＤＦ桜内渚（磐田）対柏

（５）１２・１０４ＫＭ ＤＦ藤春広輝（Ｇ大阪）対鳥栖

（６）１１・９４９ＫＭ ＤＦ室屋成（Ｆ東京）対神戸

（７）１１・９４５ＫＭ ＭＦ原川力（鳥栖）対Ｇ大阪

（８）１１・９０４ＫＭ ＭＦ遠藤保仁（Ｇ大阪）対鳥栖

（９）１１・８１７ＫＭ ＭＦ田中佑昌（甲府）対広島

（１０）１１・８１０ＫＭ ＦＷ長沢駿（Ｇ大阪）対鳥栖

※名前の後のカッコ内は所属