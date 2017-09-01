【総理大臣杯】前年優勝の明大が４発で初戦突破
2017年9月1日20時34分 スポーツ報知
サッカーの第４１回総理大臣杯全日本大学トーナメント（報知新聞社後援）は１日に開幕。大阪・キンチョウスタジアムなどで１回戦８試合が行われた。昨年優勝の明大（関東第７）は松山大（四国第２）を４―０と破って２回戦に進んだ。
４日はキンチョウスタジアムなどで、２回戦８試合が行われる。
▽１回戦
東海学園大（東海第３） ３―１ 宮崎産業経営大（九州第３）
前半１―０
後半２―１
【得点】武田拓、上田２（東）モア（宮）
明大（関東第７） ４―０ 松山大（四国第２）
前半１―０
後半３―０
【得点】村田、土居、木戸、河辺（明）
中京大（東海第２）０―０（ＰＫ５―４） 福岡大（九州第２）
前半０―０
後半０―０
延長前半０―０
延長後半０―０
仙台大（東北） ６―１ 金沢星稜大（北信越）
前半３―０
後半３―１
【得点】宮澤３、川口、本吉、人見（仙）米倉（金）
関大（関西第４）１―０環太平洋大（中国）
前半０―０
後半１―０
常葉大浜松（東海第１）２―１北海道教育大岩見沢（北海道第１）
前半０―０
後半１―１
延長前半１―０
延長後半０―０
青学大（関東第６）６―０札幌大（北海道第２）
前半３―０
後半３―０
九州産業大（九州第１）３―０高知大（四国第１）
前半２―０
後半１―０