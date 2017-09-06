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【総理大臣杯】木戸の決勝ゴールで明大が３年連続４強！！

2017年9月6日20時42分  スポーツ報知

　サッカーの第４１回総理大臣杯全日本大学トーナメント（報知新聞社後援）は、大阪・Ｊ―ＧＲＥＥＮ堺などで準々決勝４試合が行われた。昨年優勝の明大（関東第７）は、後半４２分に主将のＦＷ木戸皓貴（４年、東福岡）が決勝ゴール。３年連続ベスト４に進んだ。

また天皇杯１６強に勝ち進んでいるＶ候補の筑波大（関東第２）は、台北ユニバーシアード金メダルメンバーのＦＷ中野誠也（４年、磐田Ｕ―１８）の２ゴールなどで、地元の大体大（関西第３）を振り切った。流通経大（関東第５）、法大（関東第４）も勝ち進み、ベスト４はすべて関東勢となった。

　８日にはヤンマースタジアム長居で準決勝２試合が行われる。

　▽準々決勝
　明大（関東第７）　１―０　常葉大浜松（東海第１）
　前半０―０
　後半１―０
　【得点】木戸（明）

　筑波大（関東第２）　３―２　大体大（関西第３）
　前半２―１
　後半１―１
　【得点】中野２、長澤（筑）西田、浅野（大）

　流通経大（関東第５）　２―１　東海学園大（東海第３）
　前半２―１
　後半０―０
　【得点】ジャーメイン２（流）ＯＧ（東）

　法大（関東第４）　３―３（ＰＫ４―３）　阪南大（関西第１）
　前半１―２
　後半２―１
　延長前半０―０
　延長後半０―０
　【得点】紺野、上田綺２（法）草野、山口一、真瀬（阪）

　◇６日の試合（準決勝）

　▽ヤンマースタジアム長居
筑波大（関東第２）―法大（関東第４）　１５時３０分
流通経大（関東第５）―明大（関東第７）　１８時

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