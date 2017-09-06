【総理大臣杯】木戸の決勝ゴールで明大が３年連続４強！！
2017年9月6日20時42分 スポーツ報知
サッカーの第４１回総理大臣杯全日本大学トーナメント（報知新聞社後援）は、大阪・Ｊ―ＧＲＥＥＮ堺などで準々決勝４試合が行われた。昨年優勝の明大（関東第７）は、後半４２分に主将のＦＷ木戸皓貴（４年、東福岡）が決勝ゴール。３年連続ベスト４に進んだ。
また天皇杯１６強に勝ち進んでいるＶ候補の筑波大（関東第２）は、台北ユニバーシアード金メダルメンバーのＦＷ中野誠也（４年、磐田Ｕ―１８）の２ゴールなどで、地元の大体大（関西第３）を振り切った。流通経大（関東第５）、法大（関東第４）も勝ち進み、ベスト４はすべて関東勢となった。
８日にはヤンマースタジアム長居で準決勝２試合が行われる。
▽準々決勝
明大（関東第７） １―０ 常葉大浜松（東海第１）
前半０―０
後半１―０
【得点】木戸（明）
筑波大（関東第２） ３―２ 大体大（関西第３）
前半２―１
後半１―１
【得点】中野２、長澤（筑）西田、浅野（大）
流通経大（関東第５） ２―１ 東海学園大（東海第３）
前半２―１
後半０―０
【得点】ジャーメイン２（流）ＯＧ（東）
法大（関東第４） ３―３（ＰＫ４―３） 阪南大（関西第１）
前半１―２
後半２―１
延長前半０―０
延長後半０―０
【得点】紺野、上田綺２（法）草野、山口一、真瀬（阪）
◇６日の試合（準決勝）
▽ヤンマースタジアム長居
筑波大（関東第２）―法大（関東第４） １５時３０分
流通経大（関東第５）―明大（関東第７） １８時